Александр Лукашенко: Прямая военная угроза в нашей стране отсутствует, но порох нужно держать сухим

Новости Беларуси. Проект новой Военной доктрины стал 22 января предметом обсуждения на встрече у президента. Это обязательный документ для любого государства, в котором прописана официальная позиция страны по обеспечению безопасности и вооруженной защиты. Александр Лукашенко подчеркнул, что и дальше Беларусь будет придерживаться миролюбивой политики, однако непростая ситуация в мире заставляет, что называется, «держать порох сухим».

Военная доктрина государства пересматривается обычно, когда меняется внешнеполитическая обстановка. С 2002 года, когда был принят предыдущий такой документ, ситуация и в мире, и вокруг границ Беларуси претерпела сильные метаморфозы. Проект новой редакции военной доктрины обсуждали 22 января у президента и люди в погонах, и чиновники, которые надевают исключительно гражданские костюмы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У любого народа, тем у более у нашего, белорусского народа, к власти всегда были и есть претензии. Еще раз подчеркиваю: претензии эти будут всегда. И цены высокие, и мяса, молока, вроде бы, мало или много. И зарплаты, и пенсии невысокие, заборы поломались, крыши прохудились, снег не убрала власть с улиц, машины не очистила вовремя, чтобы выехать, и так далее. Все эти претензии были и будут. И с течением времени эти претензии уйдут, они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного – если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны. Вот тогда ни шмотки, ни мясо, ни яйца, ни молоко – ничего не надо будет. Когда не будет куска земли, на котором будут жить наши дети и внуки. Поэтому если останется последний рубль в бюджете или в кармане государственном, то потратить его следует на безопасность нашего народа, на безопасную жизнь этого народа. Это главное. Примеров достаточно. Но самый красноречивый пример – это такое же государство, как мы, с такими же людьми, как мы – это наша родная Украина. Спросите сегодня у любого украинца, проживающего там, не только в Донецке, Донбассе, Луганске (я уже о них не говорю), вообще в Украине, что для них главное. Там все мечтают о том, чтобы в стране была нормальная ситуация, чтобы был мир. Поэтому чего бы нам ни стоило это, нам надо сохранить мир на нашей земле, обеспечив безопасную жизнь нашего народа и защитив тот кусок земли, который достался нам в наследство.

Военная доктрина Беларуси всегда была оборонительной. За годы независимости численность белорусской армии сильно оптимизировали. Она уменьшилась с четверти миллиона до 65 тысяч человек. Экспертами эта цифра применительно к нашей стране называется оптимальной. Акцент здесь не на количество, а на качество.

Требование к Вооруженным Силам – быстро и эффективно выполнить поставленную задачу. Но еще лучше – сразу отбить всякое искушение у возможного противника напасть.

Александр Лукашенко:

В настоящее время мы констатируем, что прямая военная угроза в нашей стране отсутствует. Прямая военная угроза. На первый план вышли вызовы иного характера. Однако, как гласит народная мудрость, порох нужно держать сухим. И эта мудрость сохраняет свою актуальность. Активное использование механизмов «цветных революций» для свержения законной власти привело к увеличению количества вооруженных конфликтов. При этом все чаще достижение политических целей происходит путем подрыва государства изнутри.

В состояние хаоса ввергнуты Ирак, Ливия, Йемен, продолжается кровопролитие в Сирии. Ряд «горячих точек» находится в замороженном состоянии и может вспыхнуть в любой момент. Терроризм захлестнул мир: от европейского континента до Соединенных Штатов Америки, поток бегущих от войны беженцев активно устремляется в Европу.

Время идет. Способы ведения современной войны – это необязательно, когда говорят танки и пушки. Информационная, экономическая, биологическая, идеологическая война – уже давно не теория, а хорошо опробованная практика. Иногда эти рычаги давления на государство используются в формате «все и сразу» уже как гибридная война.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Учтены те изменения, которые происходят в формах и способах ведения вооруженной борьбы. Давно уже на смену классическим войнам пришли другие разновидности, в том числе так называемые гибридные войны. Об этом сегодня глава государства говорил. Это учитывалось при разработке этой градации. Конечно, акценты здесь более ярко проставлены на информационном противоборстве. Это одна из составляющих сейчас, очень серьезных составляющих, военных действий. По другим позициям тоже. Конечно, эти изменения учтены.

В новой военной доктрине Беларуси учтены и такие нетрадиционные вызовы, как угроза терроризма и миграция. При этом применение военной силы – это крайняя мера, только когда все ненасильственные методы исчерпаны.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Оборонительная направленность сохранилась в полном объеме. Мы никого не рассматриваем своим противником. Проект этой доктрины – это тот документ, который позволяет нам четко отслеживать те вызовы и угрозы, которые существуют у нас внешне и внутренне, четко реагировать на изменения обстановки, которые могут произойти у нас в стране, в близлежащих странах, в том числе по вопросам террористических угроз не только прилегающих к нам государств, но и дальние государства, которые могут быть в этом замешаны.

Главой государства проект военной доктрины Беларуси в целом одобрен. Предстоит внести незначительные поправки, прежде чем документ попадет в Парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это свежие съемки проходящей сегодня в белорусских войсках проверки Вооруженных Сил. Стрельбы плановые, они никак не связаны с боевыми учениями в соседних странах или другими событиями. За все новейшее время белорусская армия ни разу не участвовала ни в каких вооруженных конфликтах. Нападений на наши границы тоже не было. Если по-простому, сильная армия нужна государству и для того, чтобы ни с кем не воевать. Чтобы выстрелы были слышны исключительно на полигонах.