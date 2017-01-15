Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Египет

Новости Беларуси. Начнем выпуск с главной темы этого дня – официального визита Президента Беларуси в Египет и Судан. Около получаса назад самолет белорусского лидера совершил посадку в Каирском международном аэропорту. У трапа самолета Александра Лукашенко встретил министр по делам туризма Египта Мохамед Ехаа Рашид.

В Каире Александр Лукашенко проведет переговоры со своим египетским коллегой АбдеЕль Фаттахом аль-Сиси. В узком и расширенном составах главы государств обсудят актуальные вопросы сотрудничества и перспективы выхода на новый уровень взаимодействия.

Египет в первую очередь заинтересован в развитии торгово-экономических связей и производственной кооперации. Страна – давний и надежный партнер Беларуси.

Визит Александра Лукашенко практически совпал с 25-летием установления дипотношений между нашими государствами. 1 февраля им исполнится четверть века. Однако главная цель – не подведение итогов, а придание нового импульса сотрудничеству, наполнение его реальными проектами. Египет готов заключить с Беларусью контракт на 3 миллиона долларов по очистке сточных вод. Кроме того, сейчас здесь реализуется национальная программа по поиску и добыче полезных ископаемых. На новых месторождениях актуальна будет наша техника.

На 15 января запланированы также встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Египта и другими официальными лицами этой страны. Кроме того, Президент Беларуси примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума. Он призван наладить более тесное взаимодействие деловых кругов. По итогам встреч будет подписан ряд документов.

После Египта Александр Лукашенко направится в Хартум. Во время переговоров с лидером Судана Омаром Хасаном аль-Баширом будут определяться новые направления двусторонних отношений и конкретные шаги по их расширению. Акцент стороны сделают на вопросах экономического характера. По итогам ожидается заключение ряда договоренностей.

Программой визита предусмотрены также встречи главы белорусского государства с вице-президентом Судана и председателем Национальной ассамблеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.