12 мая в Минске откроют комплекс зданий посольства Туркменистана

Новости Беларуси. 12 мая в Минске будет открыт комплекс зданий посольства Туркменистана в Беларуси. Напомню в 2014 году президенты двух стран заложили капсулу потомкам в основание будущего комплекса, укрепив таким образом фундамент дружбы и взаимопонимания между странами.

Планируется, что 12 мая в торжественной церемонии примет участие и президент Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов находится с двухдневным визитом в Минске. Накануне во Дворце Независимости прошла встреча двух президентов, которых помимо политических и экономических уз связывают еще и тесные дружеские отношения. Оба лидера обсудили самый разный круг тем, представляющих для сторон взаимный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.