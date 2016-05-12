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12 мая в Минске откроют комплекс зданий посольства Туркменистана

12 мая 2016 07:48
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Новости Беларуси. 12 мая в Минске будет открыт комплекс зданий посольства Туркменистана в Беларуси. Напомню в 2014 году президенты двух стран заложили капсулу потомкам в основание будущего комплекса, укрепив таким образом фундамент дружбы и взаимопонимания между странами.

Планируется, что 12 мая в торжественной церемонии примет участие и президент Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов находится с двухдневным визитом в Минске. Накануне во Дворце Независимости прошла встреча двух президентов, которых помимо политических и экономических уз связывают еще и тесные дружеские отношения. Оба лидера обсудили самый разный круг тем, представляющих для сторон взаимный интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан

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