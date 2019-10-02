От принятия бюджета до ратификации международных соглашений: какие вопросы рассматривают на осенней сессии белорусского парламента

Новости Беларуси. Принять бюджет, побороть дефицит редких импортных лекарств, сохранить торфяники, ратифицировать международные соглашения. Совет Республики и Палата представителей Национального собрания начали законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С одной лишь ремаркой. Эта 7-я осенняя сессия – последняя в истории 6-го созыва. 17 ноября белорусы будут выбирать новых депутатов и 7 ноября – сенаторов. О том, что в эти дни происходит в Овальном зале и Совете Республики – репортаж корреспондента Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

В Беларуси сложились свои традиции парламентаризма. Одна из них заключается в том, что именно уходящий созыв должен утвердить бюджет на следующий год. Активная фаза обсуждения главного финансового документа на 2020-й еще впереди. В целом же, за 7-ю, последнюю сессию 6-го созыва, парламентарии должны рассмотреть 38 законопроектов.

Десять из них – в первом чтении. Уже сегодня за новеллы, касающиеся лекарственного законодательства, проголосовал практически весь депутатский корпус. Как в Беларуси регистрируют новые лекарства? Рассказывает Владимир Караник В первом же чтении депутаты подержали еще одну законодательную инициативу, касающуюся здоровья белорусов. Ужесточилась ответственность за курение в общественных местах теперь уже и электронных сигарет. В Беларуси могут ужесточить ответственность за курение электронных сигарет Сегодня же парламентарии вникали в изменения на рынке рекламы, изучали естественные монополии и думали о сохранении торфяников. Среди 14 пунктов повестки дня особо журналистов заинтересовали изменения в договоре о военном сотрудничестве между Беларусью и Россией. Это лишь технические изменения в документе. Спокойным тоном министр обороны отрапортовал и о призыве по новым правилам.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Все проблемы жизненные, которые решаются в рабочем порядке… Каких-то инсинуаций по поводу того, что где-то что-то случилось страшное, нет. На осенней сессии среди всех законопроектов самый увесистый – проект бюджета. Изучением этого документа профильная комиссия занимается еще с апреля. Пока о цифрах речи нет. Сегодня известны только финансовые векторы на 2020 год. Среди основных – обеспечить погашение внешних выплат, увеличить зарплату бюджетникам и финансирование инновационных проектов.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проводится определенная работа по усилению расходов, именно на увеличение заработной платы в бюджетной сфере, в том числе и низкооплачиваемым категориям работников. Тот показатель, параметр, на который мы должны выйти, – это 80 % соотношения средней заработной платы в бюджетной сфере к средней заработной плате по стране в экономике. Он будет обеспечен.