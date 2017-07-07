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Парламентарии ОБСЕ поддержали резолюцию Беларуси по психоактивным веществам

07 июля 2017 11:07
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Новости Беларуси. Участники летней сессии организации 7 июля продолжили работу в Минске. Инициатива, выдвинутая нашей страной, обращает внимание на необходимость решать проблему совместными усилиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние два-три года количество людей, которые принимают наркотики, увеличилось вдвое. И это подтверждают эксперты ООН и ОБСЕ. Выявить такие вещества сложно. Они быстро появляются, а пока устанавливаются, появляются новые. Резолюция Беларуси была поддержана большинством голосов комитета.

# ОБСЕ

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