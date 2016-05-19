От миграционного кризиса до информационных войн: угрозы безопасности СНГ и как им противостоять обсудили в Минске

Новости Беларуси. Заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. С руководителями делегаций встретился Президент Беларуси. Александр Лукашенко проанализировал стратегию противостояния старым и новым вызовам. Среди них – проблемы Карабаха, Украины и Приднестровья, миграционный кризис в Европе и расширение НАТО на Восток. Отдельное внимание и теме модернизации Содружества.

Спецслужбы 9 стран СНГ входят в СОРБ. Орган помогает координировать борьбу с международной преступностью в Содружестве. На его базе создан и Антитеррористический центр СНГ. Заседание Совета в Минске юбилейное. Хороший повод не только подвести итоги, но и определиться с задачами на перспективу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нарастает угроза со стороны международных террористических структур, на повестке дня – проблемы транснациональной преступности, наркотрафика, торговли людьми. Все это представляет реальную угрозу для наших государств и возлагает особую ответственность на органы государственной безопасности и специальные службы. Я думаю, у нас будет возможность более открыто обсудить и проблемы, которыми болеем сегодня мы. Я хотел бы остро даже поставить этот вопрос, публично перед сегодняшним собранием. Что, у нас нет сегодня Приднестровья, Нагорного Карабаха, у нас нет сегодня Украины, где масса проблем? Вы люди сведущие, вы знаете, что там происходит. И от ваших предложений порой зависят те решения, которые принимаются на самом высоком уровне. Я бы предложил здесь, в Минске, вам обсудить и эти болезненные темы. Если мы их не будем видеть, если мы не будем лечить эти болезни, мы можем поздравить себя через пару лет. Я не говорю о том, что мы тут должны найти решения всем вопросам, но мы должны открыто поговорить, как близкие, родные люди. Ведь из 15 республик, я сегодня посмотрел, из 15 наших республик здесь только 9. Недавно было 11. Надо договариваться – никуда не денемся, мы в одной лодке, никто нас особо там, на других берегах, не ждет. Нам надо обустраивать нашу жизнь. Тем более, мы с одной стороны, и менталитеты наши близки, и мы знаем друг друга, и знаем, как обустроить эту жизнь.

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации:

В последнее время мы сталкиваемся с огромным количеством угроз и вызовов, о которых вы сказали. Прежде всего, это террористическая составляющая. Нет сейчас на земле практически ни одного государства, которое бы не пострадало от актов терроризма. И мы видим те тенденции, которые складываются на сегодняшний момент на этом направлении, которые влияют очень негативно в целом на обстановку в ряде государств, связанных с угрозами терроризма и экстремизма.

Александр Лукашенко предлагает не ждать, когда актуальные проблемы перекинутся в Беларусь, а действовать на упреждение и не допускать их. Например, с миграционными рисками Беларусь столкнулась давно. Республика рассматривается многочисленными нелегалами как перевалочный пункт на пути в Европу. Ежегодно перекрываются каналы нелегальной миграции. Еще 9 лет назад, когда проблемы ЕС с потоками беженцев даже трудно было представить, в Минске создали Центр для подготовки специалистов по борьбе с проблемой мигрантов.

Александр Лукашенко:

Точно так, как сейчас тонет Европа, мы ее переживаем в Беларуси последние годы. Боюсь сказать точно, но 10 лет это как минимум. Огромный поток мигрантов через Центральную Азию с регионов соседних с нашими бывшими советскими республиками хлынул через Россию, и все они, как через горлышко бутылки, проходят через Беларусь. Мы с этим постоянно боремся. Кстати, за это нам никто не платит. И, когда Запад когда-то вводил санкции против Беларуси, я им прямо сказал: «Денег на то, чтобы вас защищать от этого многотысячного потока мигрантов, в Беларуси нет. И мы это делать не будем». Ну, тогда немного зашевелились. Но, тем не менее, мы практически один на один вот в этом горлышке сегодня в том числе боремся с этим огромным наплывом мигрантов. Поэтому мы с этой проблемой знакомы давно. У нас есть определенный опыт работы в этом направлении, но в одиночку Беларусь справиться, в том числе и материально, не может.

Провал европейкой политики мультикультурализма – это даже не вершина айсберга. В мире в принципе растет напряженность. Религиозная, террористическая, политическая... И, к сожалению, военная. Если Ближний Восток уже пылает, то у границ СНГ скапливается военный контингент НАТО. Альянс проводит самое масштабное усиление в Прибалтике и Европе после «холодной войны».

Все это сказывается не только на страхах граждан. Но и на экономике. Рынки падают. От Китая до США. А экономическая нестабильность гонит людей в поисках лучшей жизни. Круг замыкается.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Важно отметить, что это все происходит не где-то там, а прямо у наших границ. Поэтому очевидно, что в таких непростых условиях мир в наших домах – это главный приоритет для любой спецслужбы.

Сегодня на Совете в Минске обсудили все: от террористической группировки «Исламское государство» до информационных войн. Мир сегодня утыкан горячими точками. В таких условиях спецслужбы СНГ должны работать рука об руку. Опережать появление проблем, а не бороться с их последствиями. Все участвующие стороны сегодня с этой задачей согласились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.