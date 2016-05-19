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11 делегатов представят Столбцовский район на 5-ом Всебелорусском народном собрании

19 мая 2016 14:26
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Новости Беларуси. Стратегию развития страны обсудят делегаты 5-го Всебелорусского народного собрания.

Масштабный форум, напомню, пройдет в Минске 22-23 июня. Среди 2,5 тысяч делегатов со всей страны - 11 представят Столбцовский район.

Тему возрождение села и развития аграрного сектора планирует поднять на народном вече Ольга Луцик. Опытный руководитель одного из лучших сельхозпредприятий страны, заслуженный работник сельского хозяйства, была делегатом Всебелорусского народного собрания трижды. И положительно оценивает развитие аграрного комплекса страны. Главная задача будущих пяти лет - подтянуть убыточные сельхозпредприятия до уровня передовых хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Всебелорусское народное собрание

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