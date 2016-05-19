Визит Александра Лукашенко в Италию и Ватикан 20-21 мая: подробности программы и ожидания экспертов

Новости Беларуси. Дни большой политики в Европе. Уже завтра над Аппенинским полуостровом будет развеваться белорусский флаг. Там готовятся встречать главу нашего государства Александра Лукашенко.

В Италии и Ватикане готовятся встречать Александра Лукашенко. Визит начнется 20 мая – на Квиринале – на одном из самых высоких из семи холмов Рима. Здесь находятся 13 церквей, и 6 дворцов. Но итальянцы, когда говорят Квиринале, подразумевают весь государственный аппарат страны, как в Москве – Кремль. Здесь и находится официальная резиденция Серджио Маттареллы.

Ожидается, что белорусский Президент обсудит с итальянским коллегой ряд вопросов, в частности торгово-экономический и инвестиционный потенциал. Есть план нарастить темпы и увеличить товарооборот в два раза. Чтобы это получилось, нужно согласовать некоторые детали по нормативной базе. После снятия санкций Евросоюза по отношению к Беларуси визит Александра Лукашенко в Италию и Ватикан станет новым этапом в налаживании не только культурно-духовного, экономического диалога, но и политического, - отмечают эксперты.

У Апеннинского полуострова тесные контакты с Беларусью во всех сферах. Так, например, итальянцы единственные в Европе, кому Минск разрешил усыновлять белорусских детей. Кроме того, с этой страной действуют программы солидарности, которые заработали после аварии на ЧАЭС.

Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Итальянской Республике:

В свое время, когда произошла Чернобыльская катастрофа, Италия, и правительство, и гуманитарные организации Италии, и итальянские семьи были первыми, кто откликнулся на нашу беду. За период после чернобыльской катастрофы более полумиллиона белорусских детей побывали в Италии.

В субботу состоится встреча белорусского Президента с Папой Римским Франциском. Об этом еще шла речь 4 декабря прошлого года, когда Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с Апостольским нунцием Клаудио Гуджеротти. В марте 2015-го Президент Беларуси передал подарок понтифику – икону «Непорочное сердце Марии», выполненную в древнебелорусской технике по дереву.

Это будет второй визит Александра Лукашенко в Ватикан. Первый состоялся в апреле 2009. Тогда белорусский Президент вместе с младшим сыном Николаем встретились с предыдущим главой Римско-католической церкви Бенедиктом 16-м.

В эту субботу состоится знакомство с Его Святейшеством Франциском. В Апостольском дворце появятся красная ковровая дорожка, швейцарские гвардейцы и почетные встречающие Святого Престола.

После встречи запланирован визит в музей Ватикана на выставку белорусских икон 17-21 веков - в двух шагах от Сикстинской капеллы. Сопровождать Александра Лукашенко будет госсекретарь его Святейшества - второй человек после Папы Римского в Ватикане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.