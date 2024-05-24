«Вопросы безопасности – на первый план». Путин прибыл с официальным визитом в Минск

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После выборов это один из первых визитов. После Китайской Народной Республики, наших друзей. Мы обсудим и наши отношения в контексте Китайской Народной Республики. Думаю, Си Цзиньпин будет рад, что мы обсуждаем эти вопросы. У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше туда, по Кавказскому. Мы очень серьезно обсуждали это во время визита в Азербайджан. Думаю, как обычно, мы вопросы безопасности – на первый план. А завтра обсудим экономические вопросы вместе с нашими коллегами из правительств.

Владимир Путин, Президент России:

Многое сделано нашими коллегами за последнее время при непосредственном вашем участии, при поддержке. Мы сегодня и завтра все это обсудим, в том числе и вопросы безопасности, которым вы уделяете постоянно большое внимание. Здесь тоже есть о чем поговорить. Все у нас стабильно складывается, благополучно. Поговорим, конечно, и о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях. В общем, у нас очень большая поездка. И я очень рад, что удалось приехать именно сегодня, чтобы спокойно и, используя неформальное время, поговорить по всем этим вопросам.

Одна из тем встречи – международная проблематика. Лидеры обменяются мнениями относительно обстановки в регионе и о совместном реагировании на возникающие вызовы и угрозы.