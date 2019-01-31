Организация, которая будет оценивать рейтинги белорусских СМИ: для чего нужна и какие возможности даст
Новости Беларуси. Новые подходы к обеспечению информационной безопасности обсуждали 31 января во Дворце Независимости. К разговору пригласили представителей Администрации Президента, руководителей ведущих СМИ и экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос действительно серьезный. Кстати, затрагивался он и во время телефонного разговора Александра Лукашенко с российским коллегой. Планируется, что проблему всесторонне проанализируют на предстоящем заседании Совета безопасности. В последнее время все сложнее противостоять внешнему информационному давлению. В том числе от грамотной медийной политики зависит стабильность в обществе и имидж государства.
Александр Лукашенко обсудил с представителями СМИ вопросы информационной безопасности
XXI век принес с собой целый виток «идеологических сражений». Выстраивать собственную систему безопасности сегодня просто необходимо. Но противостоять информационным вбросам нужно умело. Для этого страна должна обладать специальным технологиями.
Олег Макаров: «Принято решение о создании научной организации, которая бы занималась вопросами политического анализа»
Основой и фундаментом такой структуры должны стать хорошие специалисты, способные анализировать и понимать происходящие процессы. Их задача не только создать схему работы, но и помочь обществу ориентироваться в потоке большого объема фейковой информации и таким образом укрепить национальную систему безопасности.
Олег Макаров, доктор юридических наук, начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:
Важнейшим вопросом является анализ информационных потоков, информационного поля. Для этого необходимо создание или структурирование институтов, которые бы могли выявлять и противостоять таким угрозам. Для этого нужно консолидировать специалистов.
Сегодня на совещании глава государства принял решение о том, чтобы создать специальную структуру. Научную аналитическую структуру, которая бы могла как раз таки такими вопросами и заниматься: выявлять и мониторить информационные потоки, выявлять те риски и точки напряжения, на которые необходимо реагировать, которые необходимо учитывать при формировании государственной политики.
На встрече у Президента говорили и о необходимости создания еще одной специальной организации, которая будет оценивать рейтинги белорусских средств массовой информации. И здесь самое главное – доверие, как обычных зрителей и читателей, так и самих средств массовой информации.
Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ»
Как рассказала по итогам совещания пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, в ближайшие дни на рассмотрение Александра Лукашенко будет внесено конкретное предложение о создании в стране новой системы медиаизмерений.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Это важнейший элемент в реализации нашей информационной политики. От функционирования данной системы напрямую зависит в первую очередь финансовое состояние СМИ. Именно поэтому руководители крупнейших средств массовой информации и вынесли данный вопрос на обсуждение на столь высокий уровень – у главы государства.
Были доложены различные варианты организации данного процесса, от привлечения зарубежной специализированной международнопризнанной исследовательской компании до организации собственного государственного измерителя.
Выслушав все аргументы, Президент обозначил основное требование: система должна работать исключительно в интересах страны. И поручил в оперативные сроки после дополнительного обсуждения внести конкретные предложения. Планируется, что документ будет внесен на рассмотрение уже в ближайшие дни.
Медиаметрические результаты используются, прежде всего, самими средствами массовой информации и рекламодателями, а также экономистами для оценки объема и динамики рынка рекламы.