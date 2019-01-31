Организация, которая будет оценивать рейтинги белорусских СМИ: для чего нужна и какие возможности даст

Новости Беларуси. Новые подходы к обеспечению информационной безопасности обсуждали 31 января во Дворце Независимости. К разговору пригласили представителей Администрации Президента, руководителей ведущих СМИ и экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос действительно серьезный. Кстати, затрагивался он и во время телефонного разговора Александра Лукашенко с российским коллегой. Планируется, что проблему всесторонне проанализируют на предстоящем заседании Совета безопасности. В последнее время все сложнее противостоять внешнему информационному давлению. В том числе от грамотной медийной политики зависит стабильность в обществе и имидж государства.

XXI век принес с собой целый виток «идеологических сражений». Выстраивать собственную систему безопасности сегодня просто необходимо. Но противостоять информационным вбросам нужно умело. Для этого страна должна обладать специальным технологиями.

Основой и фундаментом такой структуры должны стать хорошие специалисты, способные анализировать и понимать происходящие процессы. Их задача не только создать схему работы, но и помочь обществу ориентироваться в потоке большого объема фейковой информации и таким образом укрепить национальную систему безопасности.

Олег Макаров, доктор юридических наук, начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:

Важнейшим вопросом является анализ информационных потоков, информационного поля. Для этого необходимо создание или структурирование институтов, которые бы могли выявлять и противостоять таким угрозам. Для этого нужно консолидировать специалистов.

Сегодня на совещании глава государства принял решение о том, чтобы создать специальную структуру. Научную аналитическую структуру, которая бы могла как раз таки такими вопросами и заниматься: выявлять и мониторить информационные потоки, выявлять те риски и точки напряжения, на которые необходимо реагировать, которые необходимо учитывать при формировании государственной политики.

На встрече у Президента говорили и о необходимости создания еще одной специальной организации, которая будет оценивать рейтинги белорусских средств массовой информации. И здесь самое главное – доверие, как обычных зрителей и читателей, так и самих средств массовой информации.