Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ»

Новости Беларуси. На совещании у Президента с представителями СМИ речь также шла о необходимости создания ещё одной специальной организации, которая будет оценивать рейтинги белорусских средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обсудил с представителями СМИ вопросы информационной безопасности

И здесь самое главное — доверие. Как обычных зрителей, читателей, так и самих СМИ.