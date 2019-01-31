Александр Лукашенко обсудил с представителями СМИ вопросы информационной безопасности

Новости Беларуси. Новые подходы к обеспечению информационной безопасности обсуждали 31 января во Дворце Независимости,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К разговору приглашены представители Администрации Президента, руководители ведущих СМИ, эксперты. Вопрос действительно очень серьёзный. Кстати, затрагивался он и во время состоявшегося сегодня телефонного разговора Александра Лукашенко с российским коллегой. Планируется, что проблему всесторонне проанализируют на предстоящем заседании Совета безопасности. Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ» В последнее время все сложнее противостоять внешнему информационному давлению. В том числе от грамотной медийной политики зависит стабильность в обществе и имидж государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Информационная безопасность – это одно из серьезных направлений безопасности того или иного государства. Должен сказать, что она сегодня (вы это как никто знаете) выдвинулась на передний план в функционировании любого государства. Скажем прямо (не дай бог, конечно): любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления и противоборства. Поэтому в более масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси. Это уже в плане, вопрос номер один, который мы рассмотрим. А сегодня мы рассмотрим эту проблему информационной безопасности в контексте пропаганды, контрпропаганды. Пропагандировать нам особо не надо, а вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны - это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь.

Главная тема – это эффективность. Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем. Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать. Особенно важно повысить качество информационно-аналитической деятельности. Ведь это анализ информационных потоков, которые могут оказывать влияние на все возрастные категории белорусов, а значит и возможность противостояния определённым информационным рискам. Для этого нужно консолидировать специалистов.