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Лукашенко пригласил президента Бразилии в Беларусь обсудить дорожную карту развития отношений

10 августа 2023 09:38
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Если давать оценку отношениям между Беларусью и Бразилией, они могут быть значительно лучше. В политическом плане в том числе, но прежде – в торгово-экономическом. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 10 августа, во время встречи с послом этой страны в РБ Бернардом Жоргом Леопольдом де Гарсия Клинглом, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко пригласил президента Бразилии в Беларусь обсудить дорожную карту развития отношений-1

По словам главы государства, если между странами установятся крепкая заинтересованность и связка в материальном плане, тогда выстроятся политические и дипломатические отношения. Президент обозначил, что у него есть предложения по части направлений, которые способны вывести сотрудничество между Беларусью и Бразилией на более высокий уровень.

«И я вас очень прошу, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларуси. В любое удобное время для него. Лучше зимой», – обратился Александр Лукашенко к посту. Белорусский лидер обозначил, что хотел бы, чтобы его бразильский коллега увидел нашу зимнюю природу. А во время визита в Беларусь лидеры стран смогли бы окончательно определить дорожную карту или план взаимоотношений между странами.

Глава государства обратил особое внимание на важность нынешней встречи как для Беларуси, так и для Бразилии. Посол заверил Александра Лукашенко, что в его стране крайне ценят отношения с Беларусью.

Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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