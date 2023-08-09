МИД: европейские чиновники не смогут повлиять на избранный Беларусью самостоятельный путь развития

На избранный Беларусью самостоятельный путь развития не смогут повлиять заявления и недружественные действия еврочиновников. Об этом говорится в заявлении нашего внешнеполитического ведомства в связи с реакцией Евросоюза на очередную годовщину президентских выборов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совершенно очевидно, что в ЕС не могут смириться с тем, что три года назад план коллективного Запада в отношении нашей страны провалился, отметили в МИД. И теперь, несмотря на все санкции, закрытие воздушного пространства и границ, информационный прессинг и провокации, Беларусь смогла сохранить и укрепить свою государственность, обеспечить безопасность и экономическую стабильность. Это не дает покоя недружественным странам.