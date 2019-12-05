Олег Гайдукевич: «Объединяет депутатов всегда одно – это любовь к родине, патриотизм и ответственность перед судьбой страны»

Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно»

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я считаю, что очень хорошо, что парламент разнообразный. Самое главное, чтоб он отражал интересы всех слоёв населения. И мне кажется, так и получилось. А вот второй вопрос – что нас может объединять? Я был убеждён и буду убеждён в одном: у нас у всех разные могут быть политические взгляды, у нас могут быть разные абсолютно отношения к тому или иному вопросу, но объединяет депутатов всегда одно – это любовь к родине, патриотизм и ответственность перед судьбой страны.