Олег Гайдукевич: «Объединяет депутатов всегда одно – это любовь к родине, патриотизм и ответственность перед судьбой страны»

Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно»
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я считаю, что очень хорошо, что парламент разнообразный. Самое главное, чтоб он отражал интересы всех слоёв населения. И мне кажется, так и получилось. А вот второй вопрос – что нас может объединять? Я был убеждён и буду убеждён в одном: у нас у всех разные могут быть политические взгляды, у нас могут быть разные абсолютно отношения к тому или иному вопросу, но объединяет депутатов всегда одно – это любовь к родине, патриотизм и ответственность перед судьбой страны.
Этот созыв избран перед серьёзнейшими событиями: перед президентской кампанией, перед анонсируемыми изменениями конституции, о которых говорил Президент страны. И нам всем вместе над этим придётся работать. Я эту ответственность осознаю, уверен, и коллеги мои эту ответственность осознают. И мне кажется, вот это нас объединяет: ответственность за будущее страны, которую мы потом будем передавать нашим детям.