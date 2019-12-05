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Александр Лукашенко: Беларусь кому-то стала «косткай у горле», и нам надо пройти этот сложный период

05 декабря 2019 09:15
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Беларусь кому-то стала «косткай у горле», и нам надо пройти этот сложный период, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 декабря во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке «размаўляем», и не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. А потому, что Беларусь стала, «як у народзе кажуць, косткай у горле» кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они как-то живут. 

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# Парламент Беларуси # Александр Лукашенко

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