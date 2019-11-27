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Олег Гайдукевич: «Мне кажется, этот парламент будет более открытый, более информационно освещённый»

27 ноября 2019 18:41
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Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Что касается информационного позиционирования парламента, я внимательно изучил список избранных депутатов. На мой взгляд – я ничего не хочу сказать про прошлый созыв, я, вообще, сторонник того, чтобы мы должны уметь говорить «спасибо», и люди, на самом деле, много сделали, но мне кажется, что новый состав – очень много ярких людей. Очень много людей, которые состоялись в своих профессиях, достаточно информационно которые себя показывали и до выборов.

Мне кажется, этот парламент будет более открытый, более информационно освещённый. И люди этого хотят. Я встречался с людьми: люди хотят больше знать о работе парламента и о том, что он делает.

Олег Гайдукевич: «Мне кажется, этот парламент будет более открытый, более информационно освещённый» -1

# Выборы в Беларуси # Олег Гайдукевич

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