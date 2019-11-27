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«Это за гранью не только политической культуры». Гайдукевич о случае с листовками в Могилёве

27 ноября 2019 18:40
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Случай с листовками в Могилёве обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Увидели грязные технологии. Для меня была показательна история в Могилёвской области.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Это было на моём участке!

«Это за гранью не только политической культуры». Гайдукевич о случае с листовками в Могилёве-1

Олег Гайдукевич:
Да, на Вашем участке. Я в чём был поражен: слушайте, ну есть же какие-то вещи, которые делать нельзя. Когда председателю участковой комиссии обклеили весь подъезд листовками, а у неё семья, у неё дети – это не просто вмешательство, это не просто грязные технологии. Это за гранью не только политической культуры, это за гранью человеческих взаимоотношений.

# Выборы в Беларуси # Олег Гайдукевич

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