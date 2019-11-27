«Это за гранью не только политической культуры». Гайдукевич о случае с листовками в Могилёве

Олег Гайдукевич:

Да, на Вашем участке. Я в чём был поражен: слушайте, ну есть же какие-то вещи, которые делать нельзя. Когда председателю участковой комиссии обклеили весь подъезд листовками, а у неё семья, у неё дети – это не просто вмешательство, это не просто грязные технологии. Это за гранью не только политической культуры, это за гранью человеческих взаимоотношений.