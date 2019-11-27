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Олег Гайдукевич: «Самопиар, дискредитация выборов и дискредитация страны. Мы это видели в открытую»

27 ноября 2019 17:46
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Избирательную кампанию-2019 обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я увидел несколько особенностей: первое – это интерес к выборам. Это видели и по явке, и по количеству кандидатов, потому что количество кандидатов гораздо больше, и, причём, достаточно ярких. Но некоторые кандидаты шли на выборы не участвовать в выборах, не бороться за власть, а какие-то другие свои задачи решали. Это самопиар, дискредитация выборов и дискредитация страны. Мы это видели в открытую.

Для меня было показательно, когда в ту неделю, когда приехала основная масса наблюдателей от ОБСЕ – 250 человек – я впервые увидел некоторых кандидатов. Они ждали, когда приедут наблюдатели, чтобы проявить себя, показать, провести какие-то акции на 5 минут было интересно. Вышли, снялись на камеру и ушли. Вот в чём особенность этих выборов.  

Олег Гайдукевич: «Самопиар, дискредитация выборов и дискредитация страны. Мы это видели в открытую»-1

# Выборы в Беларуси # Олег Гайдукевич

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