Олег Гайдукевич: «Самопиар, дискредитация выборов и дискредитация страны. Мы это видели в открытую»

Избирательную кампанию-2019 обсуждали в программе «В обстановке мира».
Олег Гайдукевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я увидел несколько особенностей: первое – это интерес к выборам. Это видели и по явке, и по количеству кандидатов, потому что количество кандидатов гораздо больше, и, причём, достаточно ярких. Но некоторые кандидаты шли на выборы не участвовать в выборах, не бороться за власть, а какие-то другие свои задачи решали. Это самопиар, дискредитация выборов и дискредитация страны. Мы это видели в открытую.
Для меня было показательно, когда в ту неделю, когда приехала основная масса наблюдателей от ОБСЕ – 250 человек – я впервые увидел некоторых кандидатов. Они ждали, когда приедут наблюдатели, чтобы проявить себя, показать, провести какие-то акции на 5 минут было интересно. Вышли, снялись на камеру и ушли. Вот в чём особенность этих выборов.