Официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан завершен: самолет Президента вылетел из авиабазы «Нур Хан»

Новости Беларуси. 6 октября завершился официальный визит Президента Беларуси в Пакистан. Самолет главы государства вылетел из авиабазы «Нур Хан». До трапа Александра Лукашенко проводил премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

Напомним, накануне в Исламабаде прошел ряд официальных встреч. Так, глава белорусского государства и премьер-министр Пакистана договорились о сотрудничестве на принципах взаимного доверия и выходе на тесную кооперацию с третьими странами. Речь шла и о создании совместных предприятий в продовольственной сфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларуси и Пакистану следует активнее развивать научно-техническое сотрудничество и во время нынешнего визита открыть Белорусско-пакистанский центр по координации научно-технического и инновационного сотрудничества. Достигнуто понимание, что мы усилим совместную работу в направлении сельскохозяйственной и промышленной кооперации в ближайшее время, обменяемся визитами специалистов сюда, в Пакистан, и к нам, в Беларусь, по расширению этих направлений сотрудничества. Мы предпримем уже в ближайшей перспективе конкретные шаги по активизации сотрудничества между банками, в легкой, преимущественно текстильной, промышленности, лесном хозяйстве, таможенном деле, стандартизации и сертификации.

На встрече Президентов двух стран заявлено о том, что Беларусь с Пакистаном обязательно выйдет на уровень политических отношений. Экономические аспекты обсуждались на деловом и инвестиционном форуме.

На его открытии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие четыре года страны готовы выйти на товарооборот в миллиард долларов. А Беларусь для Пакистана может стать окном в Европу. Тем более в последние годы в отношениях двух стран есть динамика. Только за прошлый год заключено 58 различных договоров, соглашений и меморандумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Президент и премьер-министр Пакистана говорили о необходимости выхода на новый, более высокий уровень, о необходимости углубленного кооперационного сотрудничества.

Для нас интересны сферы промышленности, сельского хозяйства, науки и технологии, образования. По всем этим направлениям у нас заключены конкретные контракты в ходе нынешнего визита и соглашения.

В рамках бизнес-форума было заключено как минимум на 50 миллионов долларов различных соглашений.