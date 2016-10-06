Отношения между Беларусью и Пакистаном обязательно выйдут на уровень политических

Новости Беларуси. Многомиллионные контракты и подтверждение взаимного стремления к развитию дружественных отношений. Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Исламабад. Накануне Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Наваз Шариф договорились о сотрудничестве на принципах взаимного доверия и выходе на тесную кооперацию с третьими странами. Речь шла и о создании совместных предприятий в продовольственной сфере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларуси и Пакистану следует активнее

развивать научно-техническое сотрудничество и во время нынешнего визита открыть Белорусско-пакистанский центр по координации научно-технического и инновационного сотрудничества.

Достигнуто понимание, что мы усилим совместную работу в направлении сельскохозяйственной и промышленной кооперации в ближайшее время, обменяемся визитами специалистов сюда, в Пакистан, и к нам, в Беларусь, по расширению этих направлений сотрудничества. Мы предпримем уже в ближайшей перспективе конкретные шаги по активизации

сотрудничества между банками, в легкой, преимущественно текстильной, промышленности, лесном хозяйстве, таможенном деле, стандартизации и сертификации.

На встрече президентов двух стран заявлено о том, что Беларусь с Пакистаном обязательно выйдет на уровень политических отношений. Экономические аспекты обсуждались на деловом и инвестиционном форуме. На его открытии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие четыре года страны готовы выйти на товарооборот в миллиард долларов. А Беларусь для Пакистана может стать окном в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.