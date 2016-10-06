Довести товарооборот до миллиарда долларов к 2020 году: Беларусь и Пакистан активизируют отношения

Новости Беларуси. На пути к миллиарду долларов. Официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан активизирует взаимоотношения двух стран. Контракты и суммы в них говорят сами за себя. Первые в истории поставки БелАЗов, совместное предприятие по производству спецтехники, крупный договор отечественных шинников.

В списке приоритетов также легкая промышленность, межбанковское сотрудничество, реализация инфраструктурных проектов. Переговоры завершились принятием совместного заявления и конкретным планом – довести товарооборот до миллиарда долларов к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши подходы к развитию двусторонних отношений не изменились со времени предыдущих встреч. У меня только укрепилось уверенность в искренности намерений наших пакистанских партнеров развивать дружественные отношения с Минском на принципах взаимного доверия и сотрудничества.

Наваз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан:

Обмен визитами на высшем уровне привел к росту сотрудничества и вывел его на качественно новый уровень. Во время продуктивных переговоров с Александром Лукашенко

стороны достигли договоренностей о дальнейшем развитии сотрудничества в различных сферах,

в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, сферах образования, культуры, науки и технологий.