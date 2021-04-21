Александр Лукашенко 22 апреля проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Какие вопросы они обсудят?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию. На 22 апреля у нашего Президента запланированы переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений. В центре внимания торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров. Предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных тем и союзная.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы. Президенты также обменяются мнениями по тематике международной повестки дня и ситуации в регионе.