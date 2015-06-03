Официальные переговоры Александра Лукашенко и президента Индии Пранаба Мукерджи прошли в Минске

Новости Беларуси. Попытки изолировать Беларусь бесперспективны, пока наша страна имеет отношения с такими гигантскими государствами, как Индия. Об этом заявил президент Беларуси на официальных переговорах с президентом Индии.

Пранаб Мукерджи и Александр Лукашенко отметили схожие позиции двух стран и в политике, и в экономике. По итогам состоялось подписание новых международных документов.

Это первый визит Пранаба Мукерджи в Беларусь и уже второй разговор с Александром Лукашенко. Первый состоялся в 2007 году в Нью-Дели. Тогда нынешний президент Индии был еще в должности министра иностранных дел.

В свою очередь, Александр Лукашенко уже на высшем уровне договаривался о научной кооперации с мировым лидером в сфере высоких технологий.

Еще раньше, в 1997 году, состоялся первый государственный визит президента Беларуси в Индию. С тех пор эта страна выросла в настоящего экономического гиганта азиатского региона.

Минск встретил Пранаба Мукерджи комфортной солнечной погодой. Теплый прием президент Индии отметил во время первого же рукопожатия на крыльце Дворца Независимости.

Индия – одна из первых стран, признавших суверенную Беларусь. Государства неизменно поддерживают друг друга на площадках международных организаций, и это тоже серьезная основа для открытого сотрудничества.

Встреча в узком составе задала тон всему большому рабочему дню. Лидеры использовали этот момент для того, чтобы еще раз обменяться приветствиями и обозначить основные темы, которые волнуют оба государства.

Главный акцент белорусского президента – на том, что отношения надо развивать, а сделать это можно очень быстро, опираясь на хороший опыт советских времен.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Должен сказать, господин президент, что последние годы вашей политической деятельности в ряду событий существует и такое событие, как отношение с Беларусью, фундамент, который мы с вами вместе выстраивали. Мы, естественно, несем ответственность за те отношения, которые мы когда-то с вами начинали выстраивать. Вы знаете, мы никогда не скрывали той гордости за отношения с Индией. Я всегда говорил, что попытки изолировать Беларусь, попытки Беларусь как-то поставить на место, надавить на нашу страну бесперспективны, пока мы имеем отношения с такими гигантскими государствами, как ваше.

И, естественно, господин президент, я не стану скрывать, мы хотели бы более глубоких и обширных отношений с такой страной, как Индия, тем более что у нас прекрасная история отношений со времен Советского Союза. И я хочу, чтобы вы знали: мы готовы пройти свой путь быстро, эффективно, ответственно. И если будет на то ваша воля, мы очень быстро можем поднять наши и торгово-экономические отношения на нормальный уровень, соответствующий нашим потенциалам. Что касается политики, дипломатии, то у нас никогда не было проблем в наших отношениях. Я хочу вас заверить, что так будет и впредь со стороны Беларуси.

Не буду скрывать, что накануне вашего визита в Беларусь с одной и другой стороны, как меня информировали, еще достаточно скептиков в отношении углубления наших отношений. Вы знаете, господин президент, наверное, будет правильно, если мы подобных людей прилично разочаруем и сделаем максимум для того, чтобы наши отношения были масштабными.

Пранаб Мукерджи, президент Республики Индия:

Это мой первый визит в Беларусь. И это говорит о том, что Индия заинтересована в углублении сотрудничества. У меня остались хорошие воспоминания о встречах и переговорах, которые прошли в Индии во время вашего визита. Это были очень важные переговоры, которые содействовали развитию белорусско-индийских связей. Индия – одна из первых стран, признавшая независимость Беларуси, установившая дипломатические отношения. С тех пор мы стремимся укрепить двустороннее взаимоотношение.

Индия – один из крупнейших мировых импортеров. А Беларуси есть что предложить. Расширенный формат работы с экспертами показал, что основной интерес – к технике, в которой нуждается сельское хозяйство Индии, а также к машинам для работы на добыче угля. На хорошие контракты могут рассчитывать и производители городского транспорта.

Время для углубленного сотрудничества пришло.

Товарооборот в 400 миллионов долларов рассматривается только как планка, от которой можно оттолкнуться.

Александр Лукашенко:

В Индии уже работают большегрузные автомобили «БелАЗ». Показывают высокие эксплуатационные характеристики. Мы предлагаем завершить до конца 2015 года создание в вашей стране собственного центра сервисного обслуживания таких сложных машин. Не менее перспективным выглядит и взаимодействие в области тракторостроения. Вы очень подробно сейчас об этом говорили, вспоминая историю наших отношений. Белорусские тракторы известны в Индии с советских времен. Сегодня, видимо, экономически целесообразно приступить к организации в Индии совместного производства техники под брендом «Беларус». Перспективной видится организация совместных производств автобусов, грузовых автомобилей, коммунальной и дорожно-строительной техники. Уверен, что произведенные в Индии машины и оборудование будут пользоваться спросом и в других странах Юго-Восточной Азии.

В вопросе совместного продвижения белорусских и индийских товаров важно также укрепление связей между нашими банками и финансовыми организациями. Мы тесно взаимодействуем с индийскими компаниями по реконструкции и строительству объектов электроэнергетики Беларуси. Углубление кооперации в этой сфере, как и в осуществлении других инфраструктурных проектов, будет выгодно двум странам. Принимая во внимание ваши достижения в фармацевтическом производстве, белорусская сторона приветствует приход к нам в эту сферу индийских инвесторов. Такие производства мы предлагаем создавать в индустриальном парке «Великий камень». Резиденты парка пользуются поддержкой Правительства Беларуси, а также беспрецедентными льготами и беспрепятственным выходом на рынок Евразийского экономического союза и Европейского союза.

С Индией нас разделяют только географические расстояния, но они никогда не станут препятствием в развитии контактов между нашими странами и народами.

Пранаб Мукерджи по образованию журналист, историк и политолог. У руля Индии (к слову, потенциальной сверхдержавы) уже три года. Руководитель отличается очень широким для современного мира подходом к внешней политике и торговле.

Основные партнеры Индии – США, Китай и ЕС. Беларусь – как мост между Европой и Азией – стратегическое государство для тех, кто хочет выгодно торговать на континенте.

Пранаб Мукерджи говорил о больших перспективах и предстоящем белорусско-индийском бизнес-форуме, где соберется торговая элита двух стран.

Пранаб Мукерджи:

Уверен, что белорусские и индийские компании найдут общие интересы. Правительство Индии недавно приняло решение признать Беларусь рыночной экономикой. И это улучшит торгово-экономические отношения во много раз в ближайшие годы. Также Индия намерена выделить для своих компаний кредитную линию в $100 млн для реализации совместных с Беларусью проектов. Несмотря на то, что торгово-экономические отношения уже хорошо развиваются, есть еще большие возможности для их активизации

Визит заранее проработали дипломаты. В зале для подписаний около десяти раз раздавались аплодисменты. Главный из документов – дорожная карта белорусско-индийского сотрудничества.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Мы заинтересованы в приходе технологий и производство не только лекарственных средств, но и субстанций. Только в этом году уже реализуются три инвестиционных проекта, а всего мы сотрудничаем с 10 индийскими компаниями.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Первый визит главы индийского государства в Республику Беларусь является действительно историческим, но это только начало нашего полномасштабного, ориентированного в будущее сотрудничества. Есть приглашение нашему президенту посетить Индию. Я думаю, самым оптимальным сроком мог бы быть следующий год. К тому времени мы должны выйти на конкретные результаты. Я убежден, что цифры нашего торгово-экономического сотрудничества к тому времени будут совершенно иными.

Осветить визит своего лидера приехали и ведущие индийские СМИ. Большинство журналистов в Беларуси оказались впервые. Уже 3 июня об их первых впечатлениях узнает миллиардная аудитория.

Рашми Зушава Наир, журналист телеканала «Doordarshan» (Индия):

У Беларуси и Индии очень крепкое сотрудничество. Индия – одно из первых государств, признавших независимость Беларуси после распада СССР. С тех пор наши связи только укреплялись. Один из примеров – экспорт ваших тракторов. Я надеюсь, что эта встреча поможет вывести сотрудничество на новый уровень. Беларусь – очень красивая страна, много зелени, большие дороги. В этом, кстати, наши страны похожи.

По сложившейся традиции, Пранаб Мукерджи посадил дерево у Дворца Независимости.

Довольно редкая для лесов Индии ель стала 12-й по счету в аллее почетных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизм реализации перспективных проектов между государствами обсудили 3 июня в белорусском Правительстве. Премьер министр нашей страны Андрей Кобяков встретился с президентом Индии Пранабом Мукерджи.