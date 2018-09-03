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ВТО и госзакупки: вопросы участия Беларуси на рынке большой торговли обсудят в Минске 3 сентября

03 сентября 2018 06:22
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Новости Беларуси. Сегодня, 3 сентября, в Минске обсудят вопросы участия нашей страны в системе государственных закупок по правилам ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВТО и госзакупки: вопросы участия Беларуси на рынке большой торговли обсудят в Минске 3 сентября-1

Представители Всемирной торговой организации, банков и Министерства торговли и антимонопольного регулирования раскроют плюсы и возможные риски, а также подскажут кратчайший путь к потребителям почти полусотни стран.

Летом 2018 года Беларусь получила статус наблюдателя в комитете ВТО по госзакупкам. Это сулит новые возможности предприятиям-экспортерам, которые ищут покупателей крупных партий товаров. Появляется также возможность покупать импортное без посредников с существенной экономией.

# Беларусь-ВТО # Фотофакт

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