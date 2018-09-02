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19 кадровых решений. Какие требования предъявляет Президент к управленцам и кому не место в высоких кабинетах?

02 сентября 2018 20:30
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Новости Беларуси. Уходящая неделя отметилась очередными кадровыми решениями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кадровая пятница. Все назначения 31 августа в одном материале

Александр Лукашенко назначил министром финансов Максима Ермоловича, министром энергетики – Виктора Каранкевича. Также глава государства дал согласие на назначение председателем концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова. Интересно, что каждый из них до этого работал в должности первого зама, то есть люди проверенные, для коллективов не посторонние.

19 кадровых решений. Какие требования предъявляет Президент к управленцам и кому не место в высоких кабинетах?-1

Но три названные фамилии – далеко не все решения кадровой пятницы. Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей райисполкомов и предприятий, объяснил причины принятых решений и поставил задачи. Главное – результат, дисциплина и профессионализм.

Подробности в видеоматериале Юлии Бешановой.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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