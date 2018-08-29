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Новые договорённости по прекращению огня: на Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»

29 августа 2018 06:48
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Новости Украины. На Донбассе – «школьное перемирие». Новые договоренности по прекращению огня 29 августа вступают в силу в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом договорились на последней встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта.

Итоги переговоров неделю назад озвучил специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик. Режим прекращения огня вводится в связи с началом нового учебного года.

Следующая встреча контактной группы запланирована в Минске на 5 сентября.

# Война в Украине

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