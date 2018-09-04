Президент Беларуси на встрече с Послом Вьетнама: «Надо подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических отношений»

Новости Беларуси. Беларуси и Вьетнаму нужно подтягивать экономическое сотрудничество до уровня политических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 4 сентября шла речь на встрече Президента с Послом Вьетнама в Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Вьетнам может всегда видеть не просто надежного партнера, но еще и близкого друга.

В нашей стране Ле Ань с 2015 года и сейчас завершает свою дипломатическую миссию. За это время в двустороннем диалоге сделано немало. Так, проведены заседания белорусско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. А два года назад в силу вступило соглашение о зоне свободной торговли между государствами ЕАЭС и Вьетнамом. Это стало настоящим импульсом: наш экспорт в азиатскую страну сразу вырос почти втрое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нас Вьетнам – один из серьезнейших внешнеполитических приоритетов. Я даже скажу вам прямо: вы нам люди не чужие, вы родные для нас люди. Поскольку в нашей истории было то, что бывает только с близкими людьми. Мы вместе боролись с вами за суверенитет и независимость Вьетнама, и в том процветании, которое наметилось во Вьетнаме, в тех успехах, которые вы сегодня имеете, наверное, есть определенная заслуга и советского человека.

Ближе друзей в мире вы не найдете, их просто нет. Мы очень ценим, что Вьетнам соответствующим образом относится к нам, особенно руководство Вьетнама. И, ценя эту дружбу, мы соответствующим образом будем действовать. Вы всегда будете видеть в нас не просто надежных партнеров – это не обсуждается, но и близких друзей, которые готовы прийти вам на помощь в любую минуту, для того чтобы многострадальный народ Вьетнама жил и процветал.

Политические отношения, наша дипломатия значительно опережают торгово-экономические отношения. И, естественно, надо подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических отношений. Мы к этому готовы. Очень важно, что всё, что мы производим в Беларуси, сегодня востребовано во Вьетнаме. В свою очередь, Вьетнам производит очень много товаров, которые мы закупаем на внешних рынках. Нам надо активизироваться.

Я хочу вас поблагодарить за всё доброе, что вы сделали для сближения наших государств и наших народов. Мне бы очень хотелось, чтобы новый посол Вьетнама в Беларуси продолжил ту политику, которую вы осуществляли в Беларуси.

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