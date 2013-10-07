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Очередная волна демонстраций в Египте. Погибли более 50 человек, свыше 240 ранены

07 октября 2013 20:30
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Новости Египта. Египет вновь охватили демонстрации. Жертвами воскресных выступлений, по последним данным, стали более 50 человек, свыше 240 пострадали. Медики заявляют, что число погибших может возрасти. В больницах много раненых, которые находятся в критическом состоянии.

В Каире и некоторых других городах накануне прошли беспорядки, в которых участвовали сторонники свергнутого президента Мухаммеда Мурси, сотрудники правопорядка и местные жители. Наиболее жесткие столкновения вспыхнули в столице страны. «Братья-мусульмане» пытались прорваться на центральную площадь Тахрир, однако были остановлены силовиками, которые применили против демонстрантов практически весь арсенал спецсредств. Всего за минувший день только в Каире арестованы свыше 400 зачинщиков беспорядков.

В курортных зонах обстановка спокойная. В связи с этим Национальная авиакомпания «Белавиа» с 18 октября возобновит чартерные рейсы в Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки в Египте

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