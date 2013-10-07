Очередная волна демонстраций в Египте. Погибли более 50 человек, свыше 240 ранены

Новости Египта. Египет вновь охватили демонстрации. Жертвами воскресных выступлений, по последним данным, стали более 50 человек, свыше 240 пострадали. Медики заявляют, что число погибших может возрасти. В больницах много раненых, которые находятся в критическом состоянии.

В Каире и некоторых других городах накануне прошли беспорядки, в которых участвовали сторонники свергнутого президента Мухаммеда Мурси, сотрудники правопорядка и местные жители. Наиболее жесткие столкновения вспыхнули в столице страны. «Братья-мусульмане» пытались прорваться на центральную площадь Тахрир, однако были остановлены силовиками, которые применили против демонстрантов практически весь арсенал спецсредств. Всего за минувший день только в Каире арестованы свыше 400 зачинщиков беспорядков.

В курортных зонах обстановка спокойная. В связи с этим Национальная авиакомпания «Белавиа» с 18 октября возобновит чартерные рейсы в Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.