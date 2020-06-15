Египет возобновит авиасообщение с 1 июля

Новости Египта. О возобновлении авиасообщения объявил Египет. Первые рейсы состоятся уже в начале июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. О возобновлении авиасообщения объявил Египет. Первые рейсы состоятся уже в начале июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сперва в полном объеме восстановиться трафик внутри страны, позже постепенно будут запущены рейсы в некоторые страны. При этом будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.
Пассажирам на борту будут выдавать только сухие завтраки и консервированные напитки. Это коснется не всех курортов. Все путешественники будут обязаны регулярно измерять температуру тела.