Египет возобновит авиасообщение с 1 июля

Новости Египта. О возобновлении авиасообщения объявил Египет. Первые рейсы состоятся уже в начале июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сперва в полном объеме восстановиться трафик внутри страны, позже постепенно будут запущены рейсы в некоторые страны. При этом будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.