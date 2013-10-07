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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 61-м днем рождения

07 октября 2013 18:11
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Новости России. Владимиру Путину 7 октября исполняется 61 год. Несмотря на день рождения, рабочий график Президента России очень плотный. Путин выступит на саммите АТЭС, а затеми на деловом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С днем рождения Владимира Путина поздравил Президент Александр Лукашенко. А участники делового саммита АТЭС поздравили Путина хоровым пением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси высоко ценят Ваш личный вклад в развитие союзнических отношений и упрочение проверенной временем дружбы между братскими народами двух стран. Благодаря Вашей принципиальной позиции продолжает успешно реализовываться потенциал межгосударственной интеграции в Таможенном союзе, а также начал формироваться Евразийский экономический союз.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что доверительный диалог и впредь будет залогом конструктивных решений и реальных результатов двустороннего сотрудничества и союзного строительства.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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