Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 61-м днем рождения

Новости России. Владимиру Путину 7 октября исполняется 61 год. Несмотря на день рождения, рабочий график Президента России очень плотный. Путин выступит на саммите АТЭС, а затеми на деловом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С днем рождения Владимира Путина поздравил Президент Александр Лукашенко. А участники делового саммита АТЭС поздравили Путина хоровым пением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Беларуси высоко ценят Ваш личный вклад в развитие союзнических отношений и упрочение проверенной временем дружбы между братскими народами двух стран. Благодаря Вашей принципиальной позиции продолжает успешно реализовываться потенциал межгосударственной интеграции в Таможенном союзе, а также начал формироваться Евразийский экономический союз.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что доверительный диалог и впредь будет залогом конструктивных решений и реальных результатов двустороннего сотрудничества и союзного строительства.