Обсуждали переговоры с Украиной и ситуацию на границе – эксперт о встрече Лукашенко и Путина

Лукашенко совершил рабочий визит в Россию. Новую встречу с Владимиром Путиным глава государства анонсировал не так давно, но деталей и подробностей не было до этого четверга, когда мы узнали, что лидеры проведут переговоры на острове Валаам, где находится знаменитый древний монастырь. Президенты провели там два дня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Общались в основном в закрытом формате. Информации в СМИ поступало по минимуму.

Ольга Коршун, СТВ:

Вот президенты в храме Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря. Зашли в часовню Царственных Страстотерпцев в сопровождении священнослужителей. Это, собственно, все, что нам показали. Чтобы хоть как-то компенсировать недостаток фактуры, Telegram-канал «Пул Первого» заверил, что повестка самая серьезная. Немногословен был и Дмитрий Песков. Работа в неформальной обстановке – так описал переговоры представитель Кремля.

Пожалуй, это и все официальные инсайды. Но это только подогрело интерес к встрече Президентов, каждая из которых сегодня рассматривается чуть ли не под микроскопом. И все сказанное Лукашенко и Путиным подвергается глубокому анализу. Многие обращали внимание, что лидеры Беларуси и России не первый раз встречаются на Валааме. Похожие визиты были в 2019-м и в прошлом году. И журналисты связывают такие встречи с принятием важных политических решений, о которых мы узнаем чуть позже. Так о чем могли говорить Президенты и почему для переговоров выбрали такое место? Обсудим с экспертом Николаем Межевичем.

Ольга Коршун:

На неделе много обсуждали практически закрытые переговоры Лукашенко и Путина. А почему место такое весьма необычное выбрали для переговоров? В этом есть какой-то особый символизм? Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Да, вы абсолютно правы. Место очень символичное. Это один из наиболее известных монастырей России, который славится уединенностью, особой атмосферой. Ну, это понятно. Это остров в Ладожском озере. Теперь по поводу формата встречи. Да чего уж стесняться, скажем прямо. Встреча закрытая, но предположить мы все равно можем, о чем шла речь. Я думаю, что два стратегических вопроса. Вопрос первый. Давайте скажем прямо, все заговорили о переговорах. Речь идет о переговорах с Украиной. Кто, где, когда, на каких условиях, какой формат. Кроме того, конечно, все серьезные российские эксперты обратили внимание на то, что совсем недавно была напряженность на белорусско-украинской границе. Затем эта напряженность (не могу сказать, что исчезла, это было бы странно) пошла на спад. И особые режимы с белорусской стороны были, скажем так, свернуты. Это говорит о том, что какие-то переговорные процессы, какой-то трек есть у Минска с Киевом.

Ольга Коршун:

Раз зашел разговор об Украине, возле которой все сегодня крутится. В воздухе запахло реальными переговорами или Украина хочет взять тайм-аут, чтобы перегруппироваться. Как нам расценивать заявления Кулебы? Николай Межевич:

Вот для этого Президенту России и Президенту Беларуси надо встретиться в тихом, спокойном, намоленном месте, с минимумом ушей и в прямом, и в переносном смысле. И обсудить, может быть, с кругом своих самых ближайших-ближайших советников все происходящее. Ольга Коршун:

Мы коснулись ситуации на наших южных рубежах, но нестабильность есть и на западных рубежах Союзного государства. Прибалтика и Польша все больше наращивают давление на нашу страну. Чего только стоит ситуация на границе сейчас. Как считаете, по ответным мерам прошлись Президенты?