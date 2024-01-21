Почему Белый дом на самом деле не хочет большой войны?

Фактически Давосский форум перестал быть экономическим, а превратился в эдакую «говорильню» богатых и знаменитых. Но те, кто примерил на себя роль вершителей мировых судеб, не сидят сложа руки. И если посмотреть вокруг, становится еще более понятно пристальное внимание главы государства к нашей безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ведь Запад задействовал план Б. Если Украина в ближайшее время не получит денег, а с большой вероятностью так оно и будет, на отвлечение сил и средств России бросят войска НАТО в Европе. Для этого Альянс развил бурную (но пока только информационную) деятельность. «Дружественный» блок наращивает интенсивность военных учений у границ Беларуси и России. Только в первой половине нынешнего года пройдет более десятка крупных мероприятий боевой подготовки, в которых примут участие сотни тысяч военнослужащих НАТО. И это далеко не все. Крупнейшие со времен холодной войны учения начнутся в феврале, в них примут участие около 90 тысяч солдат. Назвали действо «Стойкий защитник», а сценарий подразумевает нападение России на одного из союзников по Альянсу.

Варшава заявила, что вернется к призывной армии, и ужесточила закон о мобилизации. Теперь поляки должны быть на месте явки не позднее чем через 6 часов с момента получения повестки. Уклонистам будет грозить от 5 лет лишения свободы. В Латвии готовят общественное мнение к применению противопехотных мин, которые запрещены западными конвенциями, и собирают за это подписи. Цель петиции – заминировать восточную границу страны, передают СМИ. При этом в соседней Эстонии политики тоже призывают заминировать рубежи. А в Литве готовятся на постоянной основе разместить бригаду бундесвера – пять батальонов, включая танковый и артиллерийский, всего почти 5 000 военнослужащих.

Пока это лишь информационный шум. Та же бригада бундесвера будет полностью оснащена и готова в лучшем случае к 2027 году. Интересно и то, почему военные планы не держат в секрете, а публикуют в СМИ. Вроде бы напрашивается вывод, что 2027-й – это дата, когда регион Восточной Европы будет окончательно подготовлен к большой войне. Но тогда возникает вопрос: за чей счет будет банкет? Для США Польша, Украина и Прибалтика – это не ударный кулак и не средство нападения на Россию (невозможно напасть на ядерное государство), а, скорее, удобный предлог, чтобы перекачивать ресурсы из стран Западной Европы в Восточную. То есть Штатам нужна не мировая война на уничтожение, а такая ситуация, когда следующие 5-10 лет европейская экономика будет медленно разрушаться из-за роста военных расходов и внутренних кризисов.