ОБСЕ: Минские сентябрьские документы по Украине продолжают быть незаменимой основой мирного урегулирования

Новости Беларуси. Минские документы по Украине продолжают быть незаменимой основой мирного урегулирования. Об этом говорится в заявлении трехсторонней контактной группы, которое распространили 1 февраля ОБСЕ. Речь идет о реализации минского протокола и минского меморандума, подписанных в сентябре 2014 года.

Очередной раунд переговоров в Минске прошел накануне – 31 января. В нем приняли участие представитель Украины Леонид Кучма, специальный представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Украине Михаил Зурабов, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.

Перед заседанием контактной группы экс-президент Украины Леонид Кучма встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

В ходе диалога основное внимание было уделено возможным путям прекращения кровопролития на юго-востоке Украины и выхода из кризиса на основе минских договоренностей. По итогам переговоров решено продолжить консультации по урегулированию ситуации.

Также в виду серьезного ухудшения обстановки в регионе контактная группа призывала стороны к исполнению минских документов без дальнейших задержек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.