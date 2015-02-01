Прямой эфир

ОБСЕ: Минские сентябрьские документы по Украине продолжают быть незаменимой основой мирного урегулирования

01 февраля 2015 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минские документы по Украине продолжают быть незаменимой основой мирного урегулирования. Об этом говорится в заявлении трехсторонней контактной группы, которое распространили 1 февраля ОБСЕ. Речь идет о реализации минского протокола и минского меморандума, подписанных в сентябре 2014 года.

Очередной раунд переговоров в Минске прошел накануне – 31 января. В нем приняли участие представитель Украины Леонид Кучма, специальный представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Украине Михаил Зурабов, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.

Перед заседанием контактной группы экс-президент Украины Леонид Кучма встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

В ходе диалога основное внимание было уделено возможным путям прекращения кровопролития на юго-востоке Украины и выхода из кризиса на основе минских договоренностей. По итогам переговоров решено продолжить консультации по урегулированию ситуации.

Также в виду серьезного ухудшения обстановки в регионе контактная группа призывала стороны к исполнению минских документов без дальнейших задержек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Макей о заседании контактной группы 31 января: Сегодня есть уникальный шанс прекратить кровопролитие в Украине
31 января 2015 17:34

Владимир Макей о заседании контактной группы 31 января: Сегодня есть уникальный шанс прекратить кровопролитие в Украине

В Минске «за закрытыми дверями» проходит заседание трёхсторонней контактной группы по Украине
31 января 2015 17:32

В Минске «за закрытыми дверями» проходит заседание трёхсторонней контактной группы по Украине

После встречи журналистов с Президентом в ГУВД Мингорисполкома пояснили: задержания людей у посольства Франции не было
31 января 2015 14:16

После встречи журналистов с Президентом в ГУВД Мингорисполкома пояснили: задержания людей у посольства Франции не было