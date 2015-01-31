Владимир Макей о заседании контактной группы 31 января: Сегодня есть уникальный шанс прекратить кровопролитие в Украине

Новости Беларуси. В Минске в ближайшее время начнется встреча трехсторонней контактной группы по Украине. В белорусскую столицу сегодня, 31 января, прибыли представитель Украины Леонид Кучма, специальный представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Украине Михаил Зурабов, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

С Леонидом Кучмой уже встретился министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Стороны обсудили положение дел в зоне конфликта и пути выхода из кризиса на основе минских договоренностей.

Леонид Кучма, представитель в контактной группе от Украины:

Контактной группе повезло, что эти все мероприятия проходят в Минске под личным наблюдением Президента Республики Беларусь. Мы ничем не чувствуем здесь каких-то ограничений. Я вчера даже сказал, что мы себя чувствуем здесь даже лучше, чем у себя дома. Дай БОг, чтобы эти встречи имели конечный результат, потому что я не думаю, что слово «война» кому-то нравится.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы искренне заинтересованы в том, чтобы там как можно скорее воцарился мир и стабильность. И президент сказал, что у нас есть свое видение того, как могла бы быть урегулирована конфликтная ситуация в этом регионе. Мы довели это видение до наших российских. украинских коллег. По просьбе украинского президента Петра Порошенко, высказанной в ходе недавнего телефонного разговора с нашим президентом, эти наши предложения были доведены и до Леонида Даниловича Кучмы, который является главным переговорщиком от Украины в контактной группе.

Мы считаем, что сегодня есть уникальный шанс прекратить кровопролитие и достичь мира и согласия в Украине.

Как ожидается, сегодня в Минске будет подписан новый документ по Украине, подготовленный контактной группой. Все подробности — в вечернем выпуске программы Новости «24 часа» на СТВ.