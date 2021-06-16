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Переговоры Путина и Байдена в Женеве. Разговор за закрытыми дверями длился более двух часов

16 июня 2021 14:15
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В Женеве стартовали переговоры лидеров России и США. Встреча началась с фотографирования на крыльце виллы Ла-Гранж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры Путина и Байдена в Женеве. Разговор за закрытыми дверями длился более двух часов-1

Президенты обменялись рукопожатиями и краткими приветственными фразами, после чего удалились внутрь здания. Во время общения в узком кругу пресса присутствовала только на протокольной части. Далее Путин и Байден продолжили разговор за закрытыми дверями. Он длился более двух часов.

Переговоры Путина и Байдена в Женеве. Разговор за закрытыми дверями длился более двух часов-4

Расширенный формат саммита пройдет с участием делегаций двух стран. Запланировано два раунда с небольшими перерывами. На переговоры отведено около пяти часов, но реальная продолжительность будет зависеть от настроя лидеров и хода дискуссии.

Переговоры Путина и Байдена в Женеве. Разговор за закрытыми дверями длился более двух часов-7

По итогам встречи Путин и Байден проведут отдельные встречи с прессой. Это первая попытка наладить прямой диалог между Москвой и Вашингтоном после долгого перерыва. По мнению экспертов, на серьезный прорыв рассчитывать не стоит.

# Международная политика # Владимир Путин # Джо Байден # Фотофакт

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