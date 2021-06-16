Переговоры Путина и Байдена в Женеве. Разговор за закрытыми дверями длился более двух часов

В Женеве стартовали переговоры лидеров России и США. Встреча началась с фотографирования на крыльце виллы Ла-Гранж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты обменялись рукопожатиями и краткими приветственными фразами, после чего удалились внутрь здания. Во время общения в узком кругу пресса присутствовала только на протокольной части. Далее Путин и Байден продолжили разговор за закрытыми дверями. Он длился более двух часов.

Расширенный формат саммита пройдет с участием делегаций двух стран. Запланировано два раунда с небольшими перерывами. На переговоры отведено около пяти часов, но реальная продолжительность будет зависеть от настроя лидеров и хода дискуссии.