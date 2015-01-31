В Минске «за закрытыми дверями» проходит заседание трёхсторонней контактной группы по Украине

Новости Беларуси. Начнем выпуск с главных политических событий субботы, которые в эти минуты происходят в центре столицы — в комплексе на Фрунзе, 5. Именно здесь уже третий час продолжается встреча контактной группы по Украине.

У комплекса находится корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Добрый вечер! Я и мои коллеги, которых вы сейчас видите у меня за спиной, находимся в условиях информационного голода. Удастся ли его утолить в ближайшие минуты или даже часы пока непонятно. Единственное, о чем я могу утверждать с уверенностью, так о том, что встреча продолжается. За столом переговоров Леонид Кучма, представитель Украины, специальный представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Украине Михаил Зурабов, а также представители самопровозглашенных республик - Денис Пушинин (Донецкой) и Владислав Дейнего (Луганской). Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

Будет ли сделано по итогам заявление для журналистов, пока непонятно. Соответственно, репортеры пока могут полагаться на предположения и анонсы.

Как заявили ранее в ОБСЕ, трехсторонняя контактная группа подготовила новый документ по Украине и надеется подписать его сегодня.

Документ включает конкретные шаги, которые должны обеспечить реализацию первоочередных шагов, направленных на деэскалацию конфликта.

Речь идет о заключении соглашения о немедленном прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения, как и было оговорено в Минском меморандуме от 19 сентября. А также организация неограниченных поставок предметов первой необходимости и гуманитарной помощи в регионы конфликта.

Будет ли это подписано здесь и сейчас, пока вопрос открытый. А мы надеемся и ждем подробностей.

Анастасия Дехтяр продолжает ожидать итогов встречи контактной группы по Украине.