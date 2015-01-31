После встречи журналистов с Президентом в ГУВД Мингорисполкома пояснили: задержания людей у посольства Франции не было

Новости Беларуси. На открытом диалоге Президента с журналистами, который состоялся в минувший четверг, представители СМИ задали немало вопросов. Несколько озвученных тем глава государства взял лично на карандаш и поручил соответствующим органам разобраться.

Вот такой комментарий получила корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ сегодня, 31 января, в столичной милиции.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

На открытом диалоге Президента корреспондент BBC подняла такой вопрос: можно ли было избежать задержаний возле посольства Франции? Что можете сказать по этому поводу?

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Я был в шоке. Зачем обманывать? Некрасиво. Я понимаю, может быть журналисту дали неточную информацию. Тогда проверьте, пожалуйста, эту информацию. Никакого задержания в принципе-то не было. Я не знаю, зачем было вводить в заблуждение главу государства. Я вам объясню, как ситуация развивалась на самом деле.

В 11.15 одиннадцатого числа прибыла группа граждан в количестве пяти человек, стала возле посольства и устроили себе фотосессию. Люди туда приходят зачем? Зажечь лампаду, положить цветы. Мешают же людям. Подошел сотрудник милиции по охране общественного порядка, который там несет службу, и в культурной форме предупредил: извините, вы мешаете. На просьбу как-то ретироваться - никакой реакции. Еще 15 минут позируют, фотографируются. К ним никто не подходит, ничего. Может они ждали, что их задержат? После чего самостоятельно убывают.

Двадцать второго числа в парке возле памятника Шевченко. Да, на сайтах выбросили информацию с призывом собраться в этом месте и провести акцию в поддержку Майдана: «Мы на Майдан!», «Мы на площу!». 20 минут - мы туда прибыли. Смотрим, эти граждане в количестве девяти человек прибыли. С организаторами мы встретились, предупредили их культурно, вежливо. Они вроде как нас поняли и разошлись. И в это же время, в 21.00, в этом же месте снова собираются. Извините, разве так поступают? О какой порядочности может идти речь? Конечно же, собрались, давайте лозунг: «Мы на Майдан!», «Мы на площу!». Культурно, вежливо доставили в центральный РУВД и составили абсолютно правильно и законно административный протокол. Четыре человека этих у нас сейчас находятся. Ни с наручниками, ни с водометами, как на Западе, - ничего. Доставили в райотдел, составили протокол. Кто эти люди? Не называя фамилий: двое нигде не работают, все по несколько десятков раз привлекались к административной ответственности, в том числе некоторые к уголовной ответственности.

К слову, в минувший четверг Александр Лукашенко более семи часов общался с белорусскими и зарубежными журналистами. Встреча в новом формате вызвала живой интерес у широкой общественности. Своим мнением белорусы поделились с корреспондентами программы Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Народ должен быть единым. Потому что, если он будет разобщен, это будут постоянные какие-то конфликты, что негативно отразится на развитии страны в перспективе.

Отношение людей - вот что главное. Если люди будут настроены позитивно и будут работать на благо страны, все будет хорошо. А есть всегда контингент, который жалуется, что все плохо.

Давайте посмотрим, а кому сейчас легко? Где сейчас простоя ситуация? Давайте посмотрим на Европу. На ту же самую Грецию. Давайте посмотрим на США, где такое количество проблем, что, честно говоря, я бы не хотела, чтобы у нас были подобные проблемы. Я счастлива, что я живу здесь, в этой стране, и у нас этих проблем нет.