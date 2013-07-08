Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Политика
  • Обострение обстановки в Египте: МИД Беларуси рекомендует туристам избегать мест массового скопления людей, демонстраций и акций протеста

Обострение обстановки в Египте: МИД Беларуси рекомендует туристам избегать мест массового скопления людей, демонстраций и акций протеста

08 июля 2013 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. В Египте представители движения «Братья-мусульмане» выступили с открытым призывом начать восстание. Заявления исламистов последовали за столкновениями между сторонниками свергнутого президента Мухаммеда Мурси и военными у штаб-квартиры республиканской гвардии в Каире. По разным данным, в них погибли до 50 человек.

Чтобы взять ситуацию под контроль, армия усилила свое присутствие в египетской столице. Сейчас подъезды к городу перекрыты. На дорогах армейские посты. В ряде районов натянута колючая проволока. Госучреждения взяты под усиленную охрану.

В эти дни страна переживает острейший политический кризис. С момента отстранения египетского президента от власти, а это произошло 3 июля, погибли десятки человек. Неспокойно даже в курортных городах. И урегулировать ситуацию пока некому. У страны нет руководителя, а лишь временно исполняющий обязанности президента.

В связи с обострением обстановки в Египте Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует белорусам, находящимся в Египте, а также посещающим эту страну в целях отдыха, не покидать курортные зоны и воздерживаться от поездок по Синайскому полуострову, а также в города Каир, Александрия, Суэц, Порт-Саид и Луксор. Также рекомендуется избегать мест массового скопления людей, демонстраций и акций протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Массовые беспорядки в Египте

Другие новости рубрики

Все новости
День Независимости Беларуси глазами ветеранов, жителей страны и иностранных туристов
07 июля 2013 17:15

День Независимости Беларуси глазами ветеранов, жителей страны и иностранных туристов

Площадь Государственного флага в Минске: с чего все начиналось и почему из 26 вариантов выбрали именно этот проект
07 июля 2013 15:28

Площадь Государственного флага в Минске: с чего все начиналось и почему из 26 вариантов выбрали именно этот проект

День Независимости. Как главный праздник страны отметили в Беларуси и что заставляло замирать трибуны
06 июля 2013 17:42

День Независимости. Как главный праздник страны отметили в Беларуси и что заставляло замирать трибуны