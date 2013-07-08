Обострение обстановки в Египте: МИД Беларуси рекомендует туристам избегать мест массового скопления людей, демонстраций и акций протеста

Новости Египта. В Египте представители движения «Братья-мусульмане» выступили с открытым призывом начать восстание. Заявления исламистов последовали за столкновениями между сторонниками свергнутого президента Мухаммеда Мурси и военными у штаб-квартиры республиканской гвардии в Каире. По разным данным, в них погибли до 50 человек.

Чтобы взять ситуацию под контроль, армия усилила свое присутствие в египетской столице. Сейчас подъезды к городу перекрыты. На дорогах армейские посты. В ряде районов натянута колючая проволока. Госучреждения взяты под усиленную охрану.

В эти дни страна переживает острейший политический кризис. С момента отстранения египетского президента от власти, а это произошло 3 июля, погибли десятки человек. Неспокойно даже в курортных городах. И урегулировать ситуацию пока некому. У страны нет руководителя, а лишь временно исполняющий обязанности президента.

В связи с обострением обстановки в Египте Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует белорусам, находящимся в Египте, а также посещающим эту страну в целях отдыха, не покидать курортные зоны и воздерживаться от поездок по Синайскому полуострову, а также в города Каир, Александрия, Суэц, Порт-Саид и Луксор. Также рекомендуется избегать мест массового скопления людей, демонстраций и акций протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.