День Независимости Беларуси глазами ветеранов, жителей страны и иностранных туристов

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь по традиции встретила широкими народными гуляниями. Эпицентром праздника стала площадь у стелы «Минск – город-герой». Именно здесь утром прошел парад военной и современной техники и молодежно-спортивное шествие. А вечером, за несколько минут до праздничного салюта, здесь, а еще во многих городах и поселках тысячи белорусов вместе спели гимн.

Прогуляться по парку для Николая Ивановича в эти дни было непростой задачей. Появление ветерана в праздничном всеоружии производило настоящий фурор. Захару повезло – пообщался первым, но эстафету быстро перехватили.

Маленькая Даша вопросами берет настоящего полковника штурмом. Девочка едва дотягивается, но все же проверяет награды на прочность. Николай Иванович мужественно держит оборону.

Николай Журавлев, ветеран Великой Отечественной войны:

Отправляли ли домой отдыхать? Нет. Когда? Воевать надо было, освобождать территорию Беларуси. Страшно ли было на войне? А как ты думаешь? Кругом пули свистят.

Свист пуль и грохот канонады Николай Журавлев слышал в разных уголках военной Беларуси. Операция «Багратион», освобождение Мозыря, Калинковичей, Гомеля, Осиповичей, Барановичей. В руках ветерана – исторические документы: благодарственные письма Верховного главнокомандующего.

Николай Журавлев, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда уже подходили к Беларуси, был такой героический порыв, что это последняя операция, последние бои по освобождению Беларуси. Тогда не считалось, что тебя убьют или ранят. От Сталинграда до Берлина пешком. Пешком, с боями.

Каждый третий белорус погиб. Конечно, это трагедия для белорусского народа, но радость была наша. Нас встречали, целовали, обнимали.

Этот праздник не просто Независимости, а праздник всенародный.

Всенародность праздника на неделе белорусы доказывали в составе нескольких поколений. Посмотреть на парад пришли и ветераны, и те, кто, пожалуй, годится им уже в правнуки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Василий Завадский, ветеран Великой Отечественной войны:

Большое счастье для меня, что я попал на этот праздник, встретился с боевыми друзьями, с которыми прошли от Москвы и до Берлина.

Стартует парад традиционно – с пешей колонны. И сразу после суворовцев – будто реальные кадры парада 1945-го: курсанты Военной академии в форме времен Великой Отечественной, в руках – легендарные автоматы ППШ.

Перед зрителями – весь цвет Вооруженных Сил, а вот цвета, к примеру, такой формы, в боевых условиях практически не видно. ВВС и ПВО, связисты, пограничные, внутренние войска, спасатели, бригады спецназначения. Для участия в параде в Минск прибыли и российские десантники.

Впрочем, это были далеко не все гости из-за рубежей. Праздничный парад своими глазами увидели президенты Лаоса Тюммали Сайнясон и Венесуэлы Николас Мадуро. Увидели, а, возможно, и присмотрели новые движения для рот почетного караула своих стран. Наши самые стойкие и синхронные военнослужащие представили зрителям новый плац-парад.

Кстати, карабин, который военнослужащие так легко крутят и даже бросают в сторону друг друга, весит четыре килограмма. Но если мы с вами к отточенным выступлениям роты уже привыкли, в мире белорусские «почетники» буквально каждым плац-парадом срывают, мягко говоря, овации. Даже операторы за таким темпом не успевают.

Аналогичную синхронность на нынешнем параде демонстрировали и 150 единиц боевой техники. Бронированные машины, артиллерийские установки и системы залпового огня. Механизированная колонна растянулась почти на полтора километра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

БТ-7 – танк, на котором советские солдаты противостояли фашистам в первые дни Великой Отечественной. Знаменитый Т-34, легендарная «Катюша» и самые современные образцы вооружений.

Система залпового огня «Белград» явно впечатлит даже тех, кто далек от военной науки – 720 снарядов за 20 секунд. Внедорожники «Богатырь», система залпового огня «Смерч», не имеющая аналогов в мире, «Тополь» и, конечно, С-300 – гордость белорусской системы ПВО.

С-300 стала первой зенитной ракетной системой, способной одновременно сопровождать до шести целей и поражать их на расстоянии как в пять, так и в 300 километров. В трагические 40-ые такого вооружения, конечно, не было. И, тем не менее, сопротивление белорусов началось буквально с первых минут войны.

О поколении победителей, которым мы обязаны нашей независимостью, на параде говорил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Свободу нельзя приобрести благодаря росчерку пера. Наша независимость основана на заслугах поколения победителей, тех, кто, жертвуя самым дорогим (своей жизнью), принес на нашу землю долгожданную свободу.

За эти годы Беларусь понесла самый большой урон среди всех республик СССР и государств антигитлеровской коалиции.

А чтобы не было у кого-либо желания попробовать нас на прочность, боеготовность белорусской армии всегда должна находиться на высоком уровне. На таком, чтобы ни у кого даже мысли не могло возникнуть о нападении на нашу страну.

Мир и порядок Беларуси – это огромнейшая ценность и величайшее завоевание нашего народа. И всем нам над их беречь и защищать.

Парад продолжило воздушное шествие. МИ-8, МИ-24, СУ-25 и МИГ-29. Небо над Минском раскрасилось в цвета национального флага. А зрители вновь и вновь удивлялись: ну, вот как так можно – лететь крыло в крыло.

Ближе к парадному занавесу на проспекте появилась самая что ни на есть мирная техника и участники спортивных баталий.

Чтобы понаблюдать за праздничным действом под знаком BY, в Минск приехало немало иностранных гостей. Знакомьтесь – Ханс из Голландии.

Ханс к делу подошел ответственно: сходил на репетицию, а потом посмотрел и сам парад. Больше всего зарубежного гостя впечатлила рота почетного караула.

Ханс Мартин, турист (Нидерланды):

Мне сложно представить, насколько это тяжелый труд. Интересно, они сутками тренируются?

Для него война, Победа и Независимость – еще и история семьи. Родственники по линии отца пережили ужасы концлагеря, а дедушка, владевший в те годы кондитерской, закрыл свою фабрику, когда фашисты потребовали печь им пироги.

Ханс Мартин, турист (Нидерланды):

Мне обидно, что мои племянники, которые живут сейчас в Германии, не знают об этой войне. Им просто не рассказывают, что натворили их предки. И вы, и мы – все должны помнить о цене нашей свободы. Я знаю, что погибли десятки миллионов советских людей, и, думаю, очень правильно, что в вашей стране чтят эту память.

Недавно ездил на «Линию Сталина» и общался там с молодыми людьми. Оказалось, они многое знают и о войне, и о цене Победы. Можно было даже не переводить.

Кстати, в родной стране Ханса аналог нашего Дня Независимости отмечают 5 мая. Так что ему удалось, так сказать, освежить ощущения. Тем более, что в каждом регионе нашей страны в праздничную атаку шли с разных направлений. В Гродно военную технику не только показали, но и разве что не дали проверить в действии.

Гомельчан с Днем Независимости поздравляли пауэр-лифтеры в компании Эдиты Пьехи, зато в Могилеве была классика в разных жанрах: открыли детскую школу искусств. Наверное, к первому сентября туда как раз бы доехали юные участники праздника из Минской области. На таком транспорте – только в путь.

Елена Бурова:

Мы сюда приехали на своем транспорте. На коляске, которую переоборудовали под машину скорой помощи.

А вот завершился праздничный день для всех регионов по одним нотам – гимна Республики Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный концерт объединили сотни тысяч белорусов. Делились своими эмоциями и те, кого крайне редко увидишь не в рабочем кабинете и уж тем более без галстука.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Посмотрите вокруг: сколько людей, сколько молодежи. Самое главное, что молодежь приняла этот праздник как свой, родной.

Вспоминая события праздничного дня, полковник Журавлев, как бы ни боролся с собственной памятью, но снова и снова будто возвращался в трагические 40-ые. Как перед глазами – погибшие ребята из родного взвода и близкий друг Володя Попов, отдавший жизнь, но так и не дождавшийся Великой Победы.

Николай Журавлев, ветеран Великой Отечественной войны:

Эти праздники (День Победы и День Независимости), конечно, для каждого человека, ветерана, солдата, офицера – памятные даты. Они никогда не забудутся. И у меня, и у тех, кому передаю (сыну, внуку, правнуку), чтобы они не забывали этих дней.

В 2012 году Николаю Ивановичу исполнилось 90. Но он так не ждал своего юбилея, как круглых дат Победы. Причем у полковника Журавлева на грядущие торжества уже солидные планы. Говорит, до Берлина дошли и до 2015 доберемся обязательно. Нужно дожить. Непременно нужно. Чтобы медали, полученные за самые темные времена нашей истории, еще не раз отражали яркое солнце.

Николай Журавлев, ветеран Великой Отечественной войны:

Вот в будущем году будет 70 лет освобождения Беларуси. А через год – 70 лет Победы общей советского народа. Все это дело, как говорится, даты такие, что хочется жить.