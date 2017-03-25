«Акция закончилась, так и не начавшись». Как в Минске прошел «День воли» и почему обошелся без трагических последствий

Все эти дни в Великобритании происходили задержания подозреваемых в причастности к теракту. Уже больше десятка человек арестованы полицией. Глава антитеррористического подразделения Большого Лондона сообщил, что аресты произведены на основании обысков, но не уточнил, каким образом задержанные связаны с атакой. Возможно, это выяснится в ходе разбирательства. И уже, насколько известно, некоторых отпустили.

В Беларуси на этой неделе тоже были задержания подозреваемых в подготовке провокаций с использованием оружия сегодня, 25 марта, в ходе шествия приуроченного ко «Дню воли».

Организаторы акций в белорусской столице накануне пошли на попятную и отозвали свои заявки, таким образом шествия стали незаконными.

Акция, так называемый «День воли», была не санкционирована городскими властями, но желающим, напомним, предлагали вариант. Собраться в парке Дружбы народов, как, собственно, и делали уже много лет подряд. Но люди пришли к Академии наук, тем самым уже нарушив закон о массовых мероприятиях. Им неоднократно об этом напомнили, попросив покинуть центр города.

В ответ люди начали десятками выходить на проезжу часть, нарушая ПДД. Милиция сработала без водометов, слезоточивого газа и избиений, как мы привыкли это видеть в ходе беспорядков за рубежом. Правда, осталось непонятным, зачем выходили.

Сообщения на форумах:

isp33:

«Если нужно ТАКОЙ ценой не допустить украинский вариант, я ЗА. Сегодня ехал вместе с приятелем, эмигрантом из Украины. Сказал, правильно власти делают, в Украине все так же начиналось...»

Владимир_Соболь_:

«Я ОДНО не могу понять: зачем выёживается «оппозиция»? Сказали Бангалор, Парк ...., идите все в согласованное (указанное) место и празднуйте Свою «Волю»! Нет. И себя подставляют и Народ, который разделяет с «оппозицией» этот «Праздник»! И ЧТО выиграли? Тупо, как всегда и глупо...»

dalidov:

«Праздник не задался. Акция закончилась, так и не начавшись.»

maxx10:

«ОМОН молодцы. Никакого дубинала, черемухи и электрошокеров, как на демократическом Западе.»

Rambyno:

«Вполне нормальная реакция Власти на тех, кто выступает против Власти, а могло быть намного хуже.»

А хуже, судя по сводкам, приходящим всю неделю, действительно быть могло. В рамках уголовного дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках задержали 26 подозреваемых. Среди них – активисты и один из лидеров радикальной организации. Атрибутов войны у них оказалось словно у целого взвода. Автомат Калашникова, 59 патронов, пистолеты, гранаты, ножи и топоры, бронежилеты, атрибутика батальона «Азов», а еще пособия по ведению боевых действий в городе и предметы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Причем готовились заранее, тщательно продумывая детали. Даже обустроили тайник с гранатами и арматурой, чтобы не наткнулись, не в Минске, а возле одной из деревень в Столбцовском районе. На схрон указал один из задержанных активистов радикальной организации «Белый легион», также пояснив, для какого момента прятали убойное железо.

Задержанный:

25 марта поступило сообщение, что, возможно, будет атакована колона демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего могли оказать им сопротивление.

А вот информация уже самая свежая. Под Могилевом остановили автомобиль с российскими номерами, в котором двое мужчин везли пистолеты, патроны, шипованную дубинку, балаклавы и баллон для газового оружия.

А в Минске задержали пятерых человек, у которых обнаружили различные виды оружия, маску, наручники и литературу анархистского содержания.

Несложно предположить, что могло бы случиться, окажись все это сегодня в центре Минска.