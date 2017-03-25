«Акция закончилась, так и не начавшись». Как в Минске прошел «День воли» и почему обошелся без трагических последствий

Все эти дни в Великобритании происходили задержания подозреваемых в причастности к теракту. Уже больше десятка человек арестованы полицией. Глава антитеррористического подразделения Большого Лондона сообщил, что аресты произведены на основании обысков, но не уточнил, каким образом задержанные связаны с атакой. Возможно, это выяснится в ходе разбирательства. И уже, насколько известно, некоторых отпустили.
В Беларуси на этой неделе тоже были задержания подозреваемых в подготовке провокаций с использованием оружия сегодня, 25 марта, в ходе шествия приуроченного ко «Дню воли».
Организаторы акций в белорусской столице накануне пошли на попятную и отозвали свои заявки, таким образом шествия стали незаконными.
Акция, так называемый «День воли», была не санкционирована городскими властями, но желающим, напомним, предлагали вариант. Собраться в парке Дружбы народов, как, собственно, и делали уже много лет подряд. Но люди пришли к Академии наук, тем самым уже нарушив закон о массовых мероприятиях. Им неоднократно об этом напомнили, попросив покинуть центр города.
В ответ люди начали десятками выходить на проезжу часть, нарушая ПДД. Милиция сработала без водометов, слезоточивого газа и избиений, как мы привыкли это видеть в ходе беспорядков за рубежом. Правда, осталось непонятным, зачем выходили.
isp33:
«Если нужно ТАКОЙ ценой не допустить украинский вариант, я ЗА. Сегодня ехал вместе с приятелем, эмигрантом из Украины. Сказал, правильно власти делают, в Украине все так же начиналось...»
«Я ОДНО не могу понять: зачем выёживается «оппозиция»? Сказали Бангалор, Парк ...., идите все в согласованное (указанное) место и празднуйте Свою «Волю»! Нет. И себя подставляют и Народ, который разделяет с «оппозицией» этот «Праздник»! И ЧТО выиграли? Тупо, как всегда и глупо...»
«Праздник не задался. Акция закончилась, так и не начавшись.»
maxx10:
«ОМОН молодцы. Никакого дубинала, черемухи и электрошокеров, как на демократическом Западе.»
Rambyno:
«Вполне нормальная реакция Власти на тех, кто выступает против Власти, а могло быть намного хуже.»
Причем готовились заранее, тщательно продумывая детали. Даже обустроили тайник с гранатами и арматурой, чтобы не наткнулись, не в Минске, а возле одной из деревень в Столбцовском районе. На схрон указал один из задержанных активистов радикальной организации «Белый легион», также пояснив, для какого момента прятали убойное железо.
25 марта поступило сообщение, что, возможно, будет атакована колона демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего могли оказать им сопротивление.
А в Минске задержали пятерых человек, у которых обнаружили различные виды оружия, маску, наручники и литературу анархистского содержания.
Несложно предположить, что могло бы случиться, окажись все это сегодня в центре Минска.