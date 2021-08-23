Прямой эфир

Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Афганистане

23 августа 2021 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лидеры ОДКБ 23 августа обсуждают ситуацию в Афганистане и ее влияние на безопасность государств – участников организации. Сессия проходит под председательством президента Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От белорусской стороны вместе с Президентом участие принимают Вольфович, Гулевич и Макей.

Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Афганистане-1

В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Приоритет в деятельности организации по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам.

Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Афганистане-4

Напомним, ситуация вокруг Афганистана также будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она пройдет в середине сентября в Душанбе.

# Международная политика # Александр Вольфович # Виктор Гулевич # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о ситуации в Афганистане: «Это так называемая демократия. Они показали своё лицо»
20 августа 2021 14:17

Лукашенко о ситуации в Афганистане: «Это так называемая демократия. Они показали своё лицо»

Президент Беларуси: как тут один с картинами. Если ты где-то там замазался и рвёшься к власти, тебя разденут до трусов и покажут, кто ты есть
19 августа 2021 17:21

Президент Беларуси: как тут один с картинами. Если ты где-то там замазался и рвёшься к власти, тебя разденут до трусов и покажут, кто ты есть

Обсудили аспекты интеграции. Роман Головченко в Кыргызстане встретился со своим российским коллегой
19 августа 2021 16:05

Обсудили аспекты интеграции. Роман Головченко в Кыргызстане встретился со своим российским коллегой