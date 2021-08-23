Лидеры стран ОДКБ обсуждают ситуацию в Афганистане
Лидеры ОДКБ 23 августа обсуждают ситуацию в Афганистане и ее влияние на безопасность государств – участников организации. Сессия проходит под председательством президента Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От белорусской стороны вместе с Президентом участие принимают Вольфович, Гулевич и Макей.
В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Приоритет в деятельности организации по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам.
Напомним, ситуация вокруг Афганистана также будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она пройдет в середине сентября в Душанбе.