О некоторых программах Союзного государства и эффекте, который они оказывают

Новости Беларуси. За 15 лет в рамках Союзного государства Беларусь и Россия реализовали множество совместных проектов. Самые громкие из них — суперкомпьютеры СКИФ. Программа «Союзный телевизор», благодаря ей была восстановлена отечественная телевизионная промышленность. Проекты, которые ежегодно стартуют в рамках интеграционного образования Беларуси и России, призваны укреплять безопасность двух государств, решать социально-экономические задачи, развивать науку.

В Минске буквально на днях шла речь о возможном расширении числа программ Союзного государства. Эффект от совместных проектов в рамках этого интеграционного образования исчисляется не просто дополнительными экономическими связями. Как правило, усилия в рамках таких программ Беларусь и Россия направляют в высокотехнологичные отрасли — это электроника, новые технологии сельского хозяйства, космическая сфера. То есть направления, которые позволяют развиваться промышленности и науке. А еще создавать конкурентную продукцию. Чем прогрессивнее производства, тем дешевле затраты на выпускаемый товар.

Александр Синкевич, политический аналитик:

Союзная тематика очень хорошо заметна на региональном уровне, потому что Союзное государство — старт сотрудничества белорусских и российских регионов между собой. Приезжаешь в Смоленск и видишь массу белорусских магазинов со знакомыми названиями. И много других областей. И российские предприятия сюда заходят. Если бы не было Союзного государства, у нас бы трансграничное сотрудничество не развивалось бы. Было бы какое-то хаотичное движение на уровне челноков, а так у нас получается крупное движение инвестиций, трудовой силы, обмен технологиями.

Другая сторона союзных проектов — безопасность. С начала нулевых реализовано три программы по обеспечению единой пограничной политики. Высокие международные оценки надежности рубежей Союзного государства — лучшая характеристика этой работы. Новая программа рассчитана до 16-го. года

Александр Тищенко, пресс-секретарь государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Если предыдущие программы были более ориентированы на инфраструктуру, то есть это объекты, заставы, посты, отряды, то на сегодняшний момент речь идет о техническом компоненте. Это интегрированная система охраны границы, новая техника. Здесь большой компонент будет занимать подготовка кадров.

Результаты военных проектов в сфере обороны и безопасности Союзного государства часто ставится в пример гражданским министерствам. Только в 2014 году реализовывать восемь программ. Сегодня в самых разных рейтингах боевой мощи армия Беларуси стабильно на достойных позициях.

Штурман ВВС российской армии Денис Жеребцов в Беларуси на совместных учениях. В связке с белорусскими коллегами Денис обеспечивает порядок в воздушном пространстве Союзного государства. Он на высоте.

Денис Жеребцов, штурман эскадрильи СУ-27 Вооруженных сил Российской Федерации:

Все одинаково. Единая система ПВО.

Кстати, что в Беларуси, что в России, военно-промышленный комплекс одна из статей национальной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Синкевич, политический аналитик:

Союзное государство поспособствовало развитию военно-промышленного сотрудничества между Россией и Беларуси, повышению доверия между нами, как союзниками и экономическими партнерами. В результате Беларусь сейчас отрабатывает более 15% от оборонного заказа России, вошла как прямой подрядчик на оборонный заказ России. До этого мы работали опосредованно. Таким образом, это колоссальные финансовые притоки, выход на серьезные технологии. А в условиях растущего военного бюджета России для Беларуси это сотни тысяч рабочих мест, которые работают в этой отрасли.

В 2015, кроме расширения числа союзных программ, звучало предложение активнее задействовать частный бизнес. Кроме этого, в Беларуси и России к 70-летию Победы подготовлены планы проведения проведению мероприятий к юбилею даты. Как 9 мая, так и в течение всего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.