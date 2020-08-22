Зюганов – белорусам: отдавать на растерзание свои завоевания и республику вы не имеете никакого права

Лидер Компартии России уверен, что выборы Президента в нашей стране состоялись, а массовые беспорядки на белорусских улицах – «это насилие над народом и попытка навязать ему другой выбор». Кроме того, главный удар, который только может нанести стабильности страны – подстрекательство к забастовкам рабочих.

Свою однозначную позицию в отношении попыток «искусственно раскачать политическую ситуацию в Беларуси» во время международной онлайн-конференции высказал Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ:

Вы должны прекрасно понимать, что за этим стоит. Я понимаю, что в политическом плане, конечно, нужны перемены. Но перемены, которые улучшат вашу жизнь, улучшат ваш потенциал, дадут вам возможность нормально жить и развиваться.

Отдавать на растерзание свои завоевания и республику тем, кто сегодня под диктовку абсолютно чуждых вам интересов пытается навязать порядки Беларуси, которые уничтожат вас как серьезную геополитическую силу в Европе, вы не имеете никакого права.

Участие в конференции приняли лидеры компартий более десятка стран. Все они придерживаются единого мнения: имидж Беларуси как сильного и мирного государства не должен быть испачкан провокаторами. События последних недель эксперты напрямую связывают с желанием альтернативщиков провернуть в нашей стране «цветную революцию».