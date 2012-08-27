О чем Лукашенко и Алиев будут говорить в Беларуси 28-29 августа?

Новости Беларуси. 28-29 августа президент Беларуси встретится с президентом Азербайджана. Ильхам Алиев посетит Беларусь с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что главы государств проведут переговоры в узком и расширенном составах. Будут обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. На повестке дня также вопросы взаимодействия на международной арене, в рамках многосторонних интеграционных объединений. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Беларусь и Азербайджан - стратегические партнёры. Во взаимной торговле участвуют свыше 250 предприятий двух стран.

В образовании подписан целый ряд соглашений, сообщили в программе . БГУ и Бакинский университет начали сотрудничество с 2010 года. Именно тогда прибыл в азербайджанскую столицу с официальным визитом.

За последние годы Беларуси и Азербайджану удалось достичь высокого уровня сотрудничества. Во взаимной торговле участвуют свыше 250 предприятий двух стран. Белорусские программисты внедрили информационные технологии в банковскую систему Азербайджана.

Александр Муковозчик, генеральный директор холдинга по внедрению системных технологий:

На сегодня мы предоставляем в Азербайджане три программных продукта. Суммарный оборот экспорта превысил миллион долларов. Поэтому мы можем называть эту деятельность эффективной и экономически выгодной. Азербайджан – хорошая площадка для того, чтобы мы вывозили и показывали свои наработки, и они благодарны нам за это. Оплачивают наш труд.

Политики двух стран делают ставки на промышленность. Так, налажено совместное производство тракторов, грузовых автомобилей, оптических приборов. Организуется совместный выпуск лифтов, подъемных автокранов, солнечных батарей и другой продукции белорусских марок.

Беларусь готова организовать в Азербайджане производство сельхозагрегатов. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на встрече со своим азербайджанским коллегой. Сейчас страны успешно реализуют проект по сборке белорусских тракторов в Азербайджане.

Беларусь готова предложить оборудование и технологии для нефтедобычи. Наряду со сборкой грузовых автомобилей и тракторов решаются вопросы организации производства коммунальной техники и автобусов, сообщили в программе .

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Азербайджан – это динамично развивающаяся страна. Она нуждается и в коммунальной технике, и в дорожно-строительной технике. Сегодня подписан соответствующий протокол между предприятием «Амкадор» и Гянджинским автомобильным заводом о том, что они выходят из фазы переговоров и входят в фазу реальной производственной кооперации.

Ягуб Эюбов, первый заместитель премьер-министра Азербайджана:

Наметили большой комплекс сотрудничества в области инновационных технологий, машиностроения, в области совместных научных исследований, здравоохранения культуры и так далее. Нам Беларусь очень близка, мы рады, что имеем с ней хорошие отношения. С радостью приезжаем в эту прекрасную страну.