Рубинов считает, что льготникам нельзя давать скидки при поступлении по знаниям

Новости Беларуси. Абитуриентам необходимо увеличивать уровень подготовки по математике и физике. Об этом 24 августа заявил Анатолий Рубинов – он возглавляет комиссию по контролю за ходом вступительной кампании. На тестировании более 800 человек не смогли набрать и 1 одного балла по точным наукам.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Человек-льготник, например, сирота. Естественно, у него материальные условия более стесненные, чем у человека, у которого есть родители. Но это не значит, что он должен хуже учиться, или показывать меньшие знания. Поэтому отбор идет в ВУЗы по принципу знаний. Другое дело, что государство должно побеспокоиться, чтобы им помочь материально. Но скидку на знания, на интеллект делать нельзя.

Осенью Министерство образования проведет общественное обсуждение новых правил приёма в ВУЗы и ССУЗы. Также будут пересмотрены вопросы льготного поступления и разного конкурса между абитуриентами из села и города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.