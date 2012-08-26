Лозовик: Если партии снимут своих кандидатов, все равно будет, из кого выбирать

Новости Беларуси. На неделе стали известны имена потенциальных претендентов на место в парламенте. С 23 августа они уже в статусе кандидатов в депутаты Палаты представителей и, соответственно, с этого момента начинается, пожалуй, самый важный этап кампании — агитация. Это и поможет простым избирателям сделать свой выбор и заявить о нем через месяц уже на участке для голосования, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Николай Лозовик.

В Беларуси зарегистрировано 363 кандидата в депутаты. Из кого будем выбирать?

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Выбор достаточно широкий. Если у нас уже есть 363 зарегистрированных депутата, то через неделю их может оказаться несколько больше. Потому что те выдвиженцы, которым окружные комиссии отказали, имеют право обжаловать эти решения в Центральной комиссии, которая, возможно, еще кого-то зарегистрирует. На сегодняшний день у нас конкурс 3,3 человека на место. Возможно, повторюсь, он увеличится. Для сравнения, на прошлых выборах конкурс был 2,5 человека на место. Несмотря на то, что некоторые политические партии заявляют, что они снимут своих кандидатов, и даже если это случится, никакой особой трагедии не будет. Выбор все равно будет. И будет из кого выбирать.

Хотелось бы отметить некоторые факты, которые характеризуют наших зарегистрированных кандидатов. Выборы – это политика. И выборов без политики не бывает. Наверное, не случайно кандидат с фамилией Политика зарегистрирован и будет участвовать в избирательной кампании. А вот то, что характеризует период избирательной кампании – июль, август, наверное, не совсем соответствует политической направленности кампании. Выдвиженцы с фамилиями Август и Июльская, к сожалению, оказались незарегистрированными.

Чем руководствуется Николай Лозовик как избиратель? Он уже сделал свой выбор?

Николай Лозовик:

Как избиратель Николай Лозовик имеет возможность очень детально ознакомиться с биографией каждого выдвиженца по своему избирательному округу. У него есть под руками документы. Но, если у кого-то нет этих документов, то возможности познакомиться все равно есть. Но у меня, конечно, информированность больше, чем у рядового избирателя.

Как бы вы охарактеризовали белорусского избирателя? Что может его привлечь? Какими должны быть формы агитации?

Николай Лозовик:

Я считаю, что самая конкретная и действенная форма агитации, это личная встреча с избирателями. Хотя и современные технологии сегодня приобретают все большее и большее значение. Например, интернет. Но эта форам агитации больше доступна молодёжи.

Пути к сердцу избирателей могут быть разными. Что запрещено во время избирательной агитации? Могут ли кандидаты что-либо обещать избирателям?

Николай Лозовик:

Что касается обещаний, то есть такая пословица: «никогда так много не врут, как на войне, на рыбалке и во время выборов». Конечно, кандидат может подарить и брелок, и авторучку, и блокнотик, но если эти товары изготовлены законно. Для этого у кандидата должен быть личный избирательный фонд. И средства должны черпаться только из него. Просто взять авторучку из своего кармана и подарить – уже считается подкупом избирателей.

Эта избирательная кампания показывает высокий конкурс на место, а следовательно, будет меньше безальтернативных округов. Выборы в Парламент 2012 предполагают быть более интересными, чем предыдущие?

Николай Лозовик:

Думаю да, но не только из-за этих факторов. А еще и потому, что у кандидатов появилось больше средств на проведение агитационной кампании. Каждый кандидат вправе сформировать свой личный избирательный фонд. Из бюджета каждому депутату на издание печатной продукции выделяется 50 базовых величин. В прошлые выборы этой суммы было вполне достаточной для того, чтобы изготовить необходимое количество листовок. Сейчас же для агитационной кампании кандидат может использовать фонд из 1 тысячи базовых величин. А это уже $12,5 тысяч. Я думаю, на эти деньги можно выпустить и более красочные листовки, провести какие-то мероприятия, закупить площади в газетах, на телевидении и радио.

Впервые в избирательной кампании запланированы теледебаты. Но, например, в Минской области лишь немногие заявили о своем желании участвовать. О чем это может говорить?

Николай Лозовик:

Дело новое. Возможно, поэтому наши кандидаты немножко опасаются выходить с политическими вопросами на экран. Должен сказать, что даже по городу Минску на конец нынешней недели тоже было немного заявок – только 6 округов готовы проводить дебаты. В остальных просто не нашлось желающих. Мне кажется, что наш депутат, как и любой «памяркоўны» белорус, думает: а посмотрю я, как это у других получится, а потом, возможно, на следующих выборах попробую и сам.

Как избирателю не запутаться в период агитации и сделать правильный выбор в пользу того или иного кандидата?

Николай Лозовик:

Прочитав даже ту информацию, которая будет на плакатах в помещениях избирательных комиссий, а там обязательно будут плакаты с изображениями кандидатов и их краткими биографиями, избиратель сможет правильно сориентироваться. Ну а если он придачу прослушает предвыборные выступления кандидатов, дебаты, да еще сходит на предвыборную встречу, то мнение у него будет выверенное.

На неделе Вы встречались с наблюдателями из ОБСЕ. На что мы рассчитываем? Ведь одно дело, что люди здесь увидят, а другое – что напишут в отчётах своему руководству.

Николай Лозовик:

Мы пригласили наблюдателей, поэтому было бы не корректно ругать их. А практика текущих миссий наблюдателей от ОБСЕ показывает, что, порой, усилия наблюдателей тратятся впустую. Прошедшие президентские выборы были очень высоко оценены западными международными наблюдателями. Но, к сожалению, руководство ОБСЕ эти мнения просто проигнорировало.

Даже я вспоминаю одну интересную картину. Руководитель миссии международных наблюдателей от ОБСЕ, который тоже в целом положительно оценивал подготовку и проведение наших выборов, через 2 месяца привёз отчёт, который ему вручило руководство ОБСЕ - чиновники, которые, возможно, ни разу в Беларуси не были, - и извиняющимся голосом сказал: не ругайте много. Здесь добавить нечего.

Такие ситуации случаются не только применимо к Беларуси. Не нужно далеко ходить, достаточно вспомнить выборы в России.

Николай Лозовик:

Совершенно верно. Должен сказать, что со стороны ОБСЕ отношение к выборам в постсоциалистических странах совершенно другое, в отличие от отношения к выборам в странах так называемой «старой демократии». Но, еще раз хочу повторить, что когда миссия у нас уже работает, мы хотели бы надеяться на конструктивное сотрудничество.