Лозовик: Государство тратит огромные деньги, чтобы провести выборы, а не для того, чтобы предоставить кому-то бесплатную возможность их сорвать

Новости Беларуси. Избирательная кампания в Беларуси входит в активную фазу. 27 августа начались предвыборные выступления кандидатов в депутаты на телевидении и радио. Озвучить свою программу они могут в самое рейтинговое время — на телеканалах - с 19 до 20, а на радио-станциях - с 18 до 19 часов. Претенденты на депутатские мандаты, которые выдвигаются по городу Минску, выступают на канале «Беларусь 2» и на волнах радио «Столица». Баллотирующимся от Минской области эфирное время предоставляет телеканал «Столичное телевидение» и радио «Столица». Кандидаты, зарегистрированные по другим регионам, выступают по местному телевидению и радио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако некоторые кандидаты бесплатное эфирное время используют для призыва к бойкоту выборов. В соответствии с законодательством возможность выступить на телевидении и радио предоставляется для агитации. Как поступать в таких случаях, решат специалисты.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Бесплатное время на радио и телевидении для призывов к бойкоту законодательством не предусмотрено. Наблюдательный совет по контролю использования СМИ во время подготовки и проведения выборов будет рассматривать эту проблему.

Мое мнение такое: государство тратит огромные деньги для того, чтобы провести выборы, и оно (государство) будет крайне неблагоразумно поступать, если еще будет предоставлять бесплатную возможность кому-то агитировать в пользу срыва мероприятия.

Всего в Беларуси зарегистрировано 363 кандидата в депутаты Палаты представителей. Информацию о них можно посмотреть на сайте парламентских выборов. Агитация продлится до 22 сентября включительно. Основной день голосования назначен на 23 сентября.

28 августа ЦИК начнет рассмотрение жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты. Таких заявлений подано около 50. Основной причиной отказов послужила недостоверность подписей, собранных инициативной группой и недостоверность представленных деклараций о доходах и имуществе. Всего было отказано в регистрации 122 кандидатам. Как отметили в ЦИК, вполне вероятно, что некоторые жалобы будут удовлетворены, поскольку в отдельных округах комиссии к изучению поданных документов подошли слишком жестко.

Гласность и прозрачность работы избирательный комиссий в Беларуси отмечают наблюдатели от СНГ. Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей прошла в соответствии с законодательством, члены избирательных комиссий добросовестно проверили все предоставленные данные, сообщили в программе .

Миссия наблюдателей от СНГ подвела итоги этой стадии. Ее представители уже посетили более 70 окружных комиссий. Всего же в ходе выборов планируют охватить все 110 округов.

Евгений Слобода, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ:

Мы обратились с письмами в Верховный суд, Генеральную прокуратуру, МВД и Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с просьбой предоставлять информацию. Мы будем смотреть, как кандидатам предоставляются условия для поведения агитационной кампании, как идет работа со списками избирателей на избирательных участках, все ли требования избирательного законодательства, которые касаются проведения агитационной кампании, соблюдаются.

От СНГ зарегистрированы боле 130 наблюдателей из России, Украины, Киргизии, Таджикистана и других стран.