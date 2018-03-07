Президент Беларуси 7 марта вручил госнаграды и генеральские погоны во Дворце Независимости. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Праздничные события во Дворце Независимости. Заслуженным людям страны Александр Лукашенко 7 марта вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония по традиции приурочена к предстоящему весеннему празднику 8 марта и минувшему Дню защитников Отечества. Медики, педагоги, экономисты, спортсмены, военные – люди самых разных профессий, которых объединяет одно – особое, неравнодушное отношение к судьбе страны.

Ради таких улыбок Оксана Кравчинская уже двадцать лет ходит на работу. Здесь, в отделении реанимации, маленькие, даже так – малюсенькие пациенты.

Оксана Кравчинская, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Минской областной детской клинической больницы:

Это наши дети, мои дети. Видела вчера я маму с ребенком, которые у нас выхаживались. Она говорит: «Дионисий, смотри, это мама твоя первая». Все равно они видят нас сначала, а потом уже своих мам.

Ежегодно сюда поступают по 180 малышей. Недоношенные дети – планетарная проблема, а вот Беларусь – одна из самых благополучных стран по защите материнства и детства. Именно эти руки и пишут наши жизнеутверждающие цифры мировой статистики. Раньше у врачей были лишь надежды, сейчас – технологии.

Лилия Гучко, многодетная мама:

Папа все мальчика хотел, наследника себе. А у нас девочки. Вот так и получилась большая семья.

И у многодетной мамы из Брестского района, и у детского реаниматолога из столицы обычно на себя времени нет. Вот и с журналистами врач общается после ночной смены.

Но перед сегодняшним днем женщины навели макияж. Многодетные мамы, врачи, учителя, управленцы, спортсменки – все это белорусски. В их компании несколько настоящих мужчин.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшнее торжество посвящено мужеству и красоте. Для каждого человека важны материнская любовь, забота, внимание. Для настоящих мужчин главное – рыцарское отношение к женщине. В вас наша сила и мужество, счастье и духовный покой, радость, и, конечно же, вдохновение.

Вы, как весна, дарите мужчинам тепло, желание жить и обязательно становиться лучше. Призвание женщины – украшать мир. Призвание же мужчины – защищать. Я рад видеть в этом зале истинные примеры отваги, чести и мужества, настоящих мужчин, которые в столь непростое время выбирают профессию – родину защищать.

Сразу несколько настоящих полковников стали генералами. У Руслана Косыгина после поздравлений главнокомандующего даже шаг поменялся.

Руслан Косыгин, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

К этому я шел всю жизнь. Наверное, с того времени, когда решил стать военным, когда поступил в Челябинское высшее танковое командное училище. С тех времен был заложен правильный подход: каждый солдат мечтает стать генералом.

Оксана Кравчинская:

Я очень счастлива. Счастливы мои родители. Благодарю свое отделение за то, что они мне помогли достигнуть этой высоты.

У каждого своя высота. У многих она связана с карьерным пьедесталом, и лишь у единиц она в буквальном значении.

Александр Лукашенко:

Белорусские женщины – самые лучшие и самые красивые, умеющие удивительным образом сочетать в себе силу характера и необыкновенную женственность. Многие из вас достигают больших высот. Скажу как есть: иногда даже в абсолютно неженских профессиях. Особенно это зримо проявилось в спорте.

Анна Гуськова, золотой призер XXIII зимних Олимпийских игр по фристайлу:

Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите сказать вам огромные слова благодарности за оказанную вами поддержку нашей команды и родной Беларуси.

В Корее сердце дрожало. Но сегодня оно в два раза больше дрожало. Спасибо огромное всем. Беларусь болела за нас, и это того стоило.

День защитника Отечества и праздник хранительниц очага в календаре государственных праздников недалеко друг от друга. А теперь это соседство сблизили новой тенденцией протокола официальных мероприятий.

Елена Журавлева, директор Несвижского государственного колледжа им. Якуба Колоса:

Всю экскурсию у меня наворачивались слезы, потому что настолько все душевно. Символы Беларуси: от слуцкого пояса до орнамента, до этих голубых тонов.

К ярким метафорам располагает и сама непринужденная атмосфера. После награждения впервые от имени главы государства приглашены на прием во Дворце Независимости.

А перед торжественной миссией экскурсии по Дворцу Независимости. Он ведь открыт не только для мировых лидеров, а прежде всего – для всех желающих белорусов.

Обычно здесь фотографируются президенты, а сейчас – наши женщины.

К картинам, изображающим малую родину Президента, всегда интерес особый. Многие из награжденных сами из глубинки. Поэтому официальные фанфары разбавили приятными мелодиями – создана теплая атмосфера общения.

Лилия Гучко, многодетная мама:

Минск – замечательный город, очень красивый. Дворец – это вообще сказка. Хочу с района детей привезти, школьников, чтобы увидели эту красоту.

Среди наград больше всего орденов Матери – 18, такова принципиальная позиция Президента. Залог развития страны в выполнении главного предназначения женщины.

Александр Лукашенко:

Я часто восхищаюсь вами, вручая эти ордена. Иногда смотришь на вас и думаешь: замужем вообще или нет, не говоря уже про то, родила ли пятерых детей. Вам впору участвовать в конкурсе «Мисс Беларусь». За вашу красоту, за то, что вы дарите нам будущее. Без детей будущего не может быть ни у одного человека, ни у одного государства. Ну а мы с мужчинами, особенно новыми генералами, постараемся защитить ваш мир, ваш покой и ваших детей, пока они не вырастут до генералов. Счастья и успехов вам всем.