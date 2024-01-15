«Нужно правильно оценить выборы на Западе». Богодель рассказал, как белорусам стоит относиться к электоральной кампании в ЕС

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

У нас уже стартовала наша электоральная кампания 2024 года, впереди нас ждут выборы Президента 2025 года. Мы четко и прекрасно понимаем, что наши некогда партнеры западные (Польша, Прибалтика) не спят и не дремлют. Они готовят правительство в изгнание, готовят непризнание наше. Я неоднократно говорил, что нам хватит занимать сугубо оборонительную позицию, к нам так и будут относиться. Нам нужно научиться наступать. Первое, что нам нужно сделать, – правильно оценить выборы, которые проходят в сопредельных нам государствах. Именно оценка, которую мы дадим, пусть она будет робкая и несмелая, но она будет.

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